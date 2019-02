Keskusta esitteli perustulomallinsa, josta puuttuu perustulon ydin – Sipilän linja voitti puoluevaltuuston kannan

Keskusta on julkistanut perustulomallinsa, joka on kuitenkin perustulon idean vastaisesti vastikkeellinen ja syyperusteinen. Oikea perustulo on määritelmällisesti vastikkeeton, eli esimerkiksi työttömät ja opiskelijat saisivat sosiaaliturvaa riippumatta siitä, mitä he tekevät tai eivät tee.

Keskustan mallissa tukea saadakseen täytyy kuitenkin olla työelämän käytettävissä työ- ja toimintakykynsä mukaisesti. Puolue ehdottaa, että perustulon suhteen toimittaisiin samalla tavalla kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta.

Keskustan kaavaileman perustulon saamisen ehtona on pienituloisuus, eli myös vanhemmuus, sairaus ja työkyvyttömyys oikeuttavat puolueen mukaan tukeen. Mallissa perustuloa olisi myös aluksi haettava erikseen. Keskustan malli sotii tässäkin perustulon ideaa vastaan, sillä tukeen vaaditaan keskustan mallissa syy. Oikea perustulo ei huomioisi eroja eri elämäntilanteissa.

Keskustan "kannustavaksi perustuloksi" kutsumassa mallissa perustulo vastaisi nykyisten vähimmäispäivärahojen ja työmarkkinatuen suuruutta. Perustulossa yhdistyisivät työmarkkinatuki, peruspäiväraha, minimisairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.

Jos perustulo voidaan toteuttaa verottomana, keskusta ehdottaa sen suuruudeksi ilman ansaittuja lisätuloja 550–560 euroa kuukaudessa. Työ- tai muiden tulojen kasvaessa perustulo pienenee ja liukuu vähitellen kokonaan pois.

"Kaiken ydin on aktiivisuus"

Sosiaaliturvan uudistaminen on todennäköisesti tulevan hallituskauden suurimpia hankkeita. Keskustan piti julkaista oma vaihtoehtonsa jo syksyllä, mutta osin julkaisua viivytti puolueen sisäinen taistelu perustulon olemuksesta.

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on kannattanut vastikkeellista sosiaaliturvaa. Marraskuussa Sipilä sanoi puoluevaltuustossa puheessaan, että keskustan tavoitteena on kannustava, aktiivisuutta vaativa perustulo.

– Kaiken ydin on aktiivisuus. Kenenkään ei pidä luoda Italian malliin odotuksia, että Suomella olisi varaa passivoiviin perustulomalleihin, Sipilä sanoi puheessaan.

Seuraavana päivänä keskustan 135-jäseninen puoluevaltuusto hyväksyi kannanoton, jonka mukaan keskusta kannattaa perustuloa ja vierastaa kokoomuksen ja SDP:n vastikkeellisia malleja. Eduskuntapuolueista vain vasemmistoliitto ja vihreät kannattavat perustuloa.

– Kenttä ja puoluevaltuutetut ovat hyvin yksimielisiä perustulosta. Puoluejohdolla on jotain tätä vastaan. Vaikka puoluekokouksen linja on selkeä, silti (johdolta) tulee avauksia vastikkeellisuudesta. En tiedä, onko kyse Juhan (Sipilä) omasta linjasta, joka on ristiriidassa tämän kanssa, keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen kuvasi tilannetta STT:lle joulukuussa.

Lopulta kiista keskustan sisällä näyttää kääntyneen puoluejohdon kannan voittoon. Keskustan sosiaaliturvamallin valmistelua on vetänyt puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni.

Eroon takaisinperinnästä

Keskustan mukaan perustuloa saavaa kannustetaan ottamaan työtehtäviä vastaan takaamalla, että hänelle jää tekemästään työstä aina vähintään 40 prosenttia käteen verotus ja eri etuuksien vähentyminen huomioon ottaen. Keskustan mukaan ansiotulot ja tietyn rajan ylittävät pääomatulot pienentäisivät perustuloa. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei ole puolueen mallissa tarkoitus tehdä muutoksia.

Puolueen mukaan kansallisen tulorekisterin myötä tiedetään reaaliaikaisesti, minkä verran hakijalla on ollut perustulon ohella muita tuloja tai etuuksia. Näin ollen tiedetään automaattisesti, kuinka suureen perustuloon hän on minäkin kuukautena oikeutettu, ja tukien takaisinperinnästä päästään eroon.

Keskustan mukaan sen perustulomallin kustannusten ja työllisyysvaikutusten arviointi on vaikeaa. Keskusta ehdottaa sosiaaliturvan uudistamiseen parlamentaarista eli kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistä valmistelua.