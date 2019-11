Keskusta haluaa syntyvyyden laskusta "säästyneet" lapsilisät korotuksina nykyisiin lisiin – eduskunnan ajankohtaiskeskusteluun lapsimyönteisestä politiikasta saatiin kytkettyä myös koulun joulujuhlat ja Postin palkat

Keskusta esittää lapsilisiin korotusta syntyvyyden laskiessa. Asiasta kertoi keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli eduskunnan täysistunnossa.

– Syntyvyyden laskettua lapsilisiin kuluu nykyistä vähemmän rahaa. Voisimmeko yhdessä päättää, että käyttäisimme tämän syntyvyyden laskusta ”säästyvän” rahan lapsilisien tuntuvaan korottamiseen tulevaisuudessa? Kalli kysyi keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa.

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona keskustan aloitteesta ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Perhepolitiikassa profiloitunut Kalli on aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Kallin mukaan Suomi on mennyt monessa asiassa eteenpäin, mutta lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan rakentaminen on kuitenkin pahasti kesken.

– Parannettavaa on ainakin perheiden toimeentulossa, arjessa jaksamisessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä yhteiskunnan asenteissa ja arvostuksissa.

Kallin mukaan lapsiperheköyhyys on Suomen vakavimpia ongelmia.

– Keskustan tavoite on lapsiperheköyhyyden poistaminen. Ensi vuonna nostetaan pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja lapsilisiä. Se ei vielä köyhyyttä poista, mutta on askel oikeaan suuntaan, Kalli sanoi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kuvaili Kallin aloitetta järkeväksi. Rinteen mukaan asiaa mietitään hallituksessa.

Pääministeri kuitenkin lisäsi, että syntyvyyden laskussa ei ole kyse vain toimeentulosta, vaan ylipäätään näköalasta tulevaisuuteen. Hänen mukaansa nykyisen hallituksen lähtökohtana on se, että ihmiset voivat katsoa luottavasti tulevaisuuteen.

Rinne sanoi lisäksi perustavansa väestöpoliittisen työryhmän.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi tutustuvansa lapsilisäesitykseen huolella ja lisäsi, ettei ainakaan heti tyrmää sitä.

Hoskosen mukaan oikeusasiamiehen joulujuhlaratkaisu järkyttää perheiden turvallisuuden tunnetta

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen otti puheenvuorossaan esiin Viron, jossa kolmilapsinen perhe voi saada 500 euroa lapsilisiä ja lisäksi vielä 340 euron vauvarahan. Räsäsen mukaan syntyvyyden ongelmia ei ratkaista tuilla, mutta niillä on merkitystä.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen liitti perhepoliittiseen keskusteluun puolestaan apulaisoikeusasiamiehen tuoreen ratkaisun koulun joulujuhlan järjestämisestä kirkossa. Hoskonen kuvaili ratkaisua viimeisimmäksi esimerkiksi siitä, että perheiden turvallisuuden tunnetta on viime aikoina järkytetty mitä moninaisimmilla tavoilla.

– Meidän kristillisiä perinteitä on järkytetty erittäin järkyttävällä tavalla ja ihmettelen sitä, että se tulee oikeusasiamiehen taholta. Perinteisten perhearvojen kunnioittaminen ja siihen turvaverkon rakentaminen on sen pienen ihmisen kannalta aivan varmasti kaikkein tärkein asia.

– Pienen lapsen maailma on äidin syli, isän syli ja perhe ja koti, ei sen suurempi se maailma ole. Jos me sitä järkytetään, joudumme itse sitä seurausta tässä salissa kestämään, Hoskonen sanoi.

Viime viikolla apulaisoikeusasiamies katsoi ratkaisussaan, että kouvolalainen koulu toimi lainvastaisesti järjestämällä koulun joulujuhlan uskonnollisena tilaisuutena.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestäminen kirkossa on oppilaiden yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmallista.

"Miten hallitus voi puhua lapsiystävällisyydestä ja sallia valtionyhtiön pienten palkkojen leikkaamisen?"

Kokoomus kaivoi taskustaan puolestaan kotitalousvähennyskortin. Kokoomuksen Petteri Orpo ja Kai Mykkänen kritisoivat jälleen hallitusta kotitalousvähennyksen heikentämisestä.

– Minusta on väärää perhepolitiikkaa kaventaa kotitalousvähennystä, sillä se on monille kiireisille lapsiperheen arkea eläville nuorille kodeille todella tärkeänä apua arjesta selviämisessä. Tämä on väärän suuntaista politiikkaa, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten Juha Mäenpää puolestaan kytki keskusteluun Postin nykyisen tilanteen.

– Monissa puheenvuoroissa on noussut esiin syntyvyys ja pienituloisuus. Korkeamman syntyvyyden edellytys on turvallinen kasvuympäristö lapsille ja työ, josta saa palkan ja tulee toimeen. Samanaikaisesti valtio-omisteinen Posti on leikkaamassa palkkoja jo pienipalkkaisilta työntekijöiltä noin 30 prosenttia. Heistä osa tekee myös osa-aikatyötä.

– Miten vasemmistopohjainen hallitus voi puhua lapsista ja lapsiystävällisyydestä ja samanaikaisesti sallia valtionyhtiön pienten palkkojen leikkaamisen, Mäenpää kysyi.