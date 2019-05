Keskusta sai maakuntansa, pääkaupunkiseutu oman ratkaisunsa – Sote-malli jätti muut isot kaupungit nuolemaan näppejään

Soten hallintomallin pohjautuminen 18 maakuntaan ei yllättänyt ainakaan Tampereen yliopiston kunnallistalouden professoria Jarmo Vakkuria.

– Tämä opettaa, että ratkaisut ovat aina riippuvaisia siitä, mitä aiemmin on tehty. Jos hallituskombinaatio on tämä kuin nyt näyttää olevan, niin on selvää, että samalta pohjalta on jatkettu.

– Se aiempi työ saattaa selittää ratkaisua enemmän kuin se, onko tämä nyt rationaalista ja tehokasta, Vakkuri sanoo.

Hallitusneuvotteluissa saatiin torstaina sopu sote-uudistuksen järjestämismallista. Sotea on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan. 18 maakuntaa oli edellisen hallituksen kompromissi ja keskustan lempilapsi.

Asiantuntijoiden mukaan sopiva sote-alueiden määrä olisi korkeintaan 12.

"Otetaanko kunnissa tehty työ huomioon?"

Maakunta on sotessa pääjärjestäjä ja -tuottaja, mutta hallitusneuvottelija Antti Rinteen (sd.) mukaan myös kunnat ja kaupungit voivat toimia tuottajina.

Vakkurin mukaan kuntien ja kaupunkien kannalta iso kysymys tuleekin olemaan, miten niissä tehty työ otetaan jatkossa huomioon.

– On jo tehty kuntayhtymiä ja muita isompia ratkaisuja eri puolilla Suomea, otetaanko se työ huomioon myös, Vakkuri kysyy.

Pääkaupunkiseutu saa omansa

Pääkaupunkiseutu on saamassa soteen oman erillisratkaisunsa. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kysyy, miten loppu Uusimaa asemoituu uudistukseen.

Tyytymättömyyttä ratkaisuun on myös isoissa kaupungeissa, ainakin Vantaalla ja Tampereella.

– Tähän jää ongelmia myös muiden suurten kaupunkien suhteen, ne olisivat halunneet olla vahvemmin järjestämässä sosiaali- ja terveyspalveluita. On kyllä alueita, joissa tämä maakunnallinen malli on hyvä, mutta tässä ratkaisussa ei oteta huomioon alueiden erityispiirteitä lainkaan, Karhunen sanoo.

Karhusen mukaan Kuntaliitto ei ota kantaa sote-mallin rakenteeseen, mutta tukee sitä, että ratkaisujen pitäisi olla erilaisia eri puolilla Suomea.

– Paljon asioita on vielä auki ja toivottavasti kunnat voivat olla jatkossa mukana pohtimassa sitä, miten se tuottajamalli järjestetään.

Kuntien tuottajamalli vielä auki

Sotemalli jättää myös yksityisille oven auki palveluntuottajina, mutta ei samalla tavoin järjestämisvastuullisina kuin edellisen hallituksen suunnitelmien aikana.

– Nyt otettiin kantaa järjestämisvastuuseen, tuottamisen osalta kaikki on vielä auki. Mitä kuntien tuottajamalli tarkoittaa, onko yhtiöitettävä kaikki palvelut vai lähdetäänkö toimimaan tuottajina kilpailun kautta, Karhunen miettii.

Myöskään sote-uudistuksen rahoitus ei ole selvillä. Verotuksen ja monikanavarahoituksen osalta tulee Rinteen mukaan parlamentaarinen valmistelu eli se tarkoittaa sitä, että myös oppositiopuolueet osallistuvat rahoituksen pohdintaan.

– Verotusmallia ei yhdessä hallituskaudessa pystytä tuottamaan. Mutta kyllä kunnilta tullaan ottamaan rahoitusta, joka tällä hetkellä kerätään kuntaverona. Isoja kysymyksiä on edelleen olemassa muun muassa tasausjärjestelmän osalta.