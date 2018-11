Keskustajohtaja Sipilä kannatusalhosta: Nautin tällaisesta tilanteesta, kun kaikki sanovat jonkin olevan mahdotonta

Keskustajohtaja, pääministeri Juha Sipilä löi lauantaina kierroksia käynnistymässä olevaan vaalikamppailuun. Puolueväelle puhunut Sipilä haastoi erityisesti hallituskumppani kokoomusta ja oppositiopuolue SDP:tä.

– Vapise sinipuna! Vaalitaistelu on alkanut, Sipilä julisti puoluevaltuuston kokouksessa Turussa.

Kannatusmittauksissa keskusta on pudonnut selväksi kolmoseksi. SDP on ykkösenä ja kokoomus kakkosena. Tämä on myös herättänyt kysymyksiä siitä, nouseeko keskusta kannatusalhostaan ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

Henkilökohtaisesti Sipilä sanoo pitävänsä eniten juuri tällaisesta tilanteesta: kun kaikki sanovat, että jokin asia on mahdotonta.

– Mitä mahdottomammassa tilanteessa ollaan, niin sen mukavampi sellaista porukkaa on vetää, kun sen saa käsittämään sen, että kukaan muualla ei usko siihen, mutta se on meidän omissa käsissä kuitenkin, hän sanoi medialle.

"Ei vaikuta hallitusyhteistyöhön"

Sipilältä kysyttiin myös, voiko liikkeelle lähtenyt vaalivaihde vaikuttaa keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitusyhteistyöhön – ja mahdollisesti vaikeuttaa tekeillä olevien hankkeiden läpivientiä.

– Toiset ovat tehneet koko vaalikauden kampanjaa, niin se ei voi vaikuttaa siihen, jos mekin alamme pikkuhiljaa töihin, keskustajohtaja vastasi ensin STT:n kysymykseen.

Sipilä ei tarkentanut vastauksessaan, keihin näillä kampanjaa tehneillä viittasi. Hän vakuutti, että vaalikampanjointi ei "varmasti vaikuta millään tavalla" hallitusyhteistyöhön.

– Me sitten tuolla triossa (hallituspuolueiden johtokolmikossa) naureskellaan tälle ja puoluesihteerit toisaalla, hän jatkoi.

Sipilän mukaan töitä pystytään tekemään hyvässä hengessä, vaikka seuraavan kauden teemat ovatkin jo keskustelussa.

– Kyllähän meissä (puolueissa) eroja sitten kuitenkin on, mikä on tälläkin kaudella näkynyt, mutta se on pysynyt siellä hallituksen seinien sisäpuolella, Sipilä sanoi.

Kyytiä "vapaavuorelaisuudelle"

Sovinnollisesta keskustajohtajasta kuoriutui lauantaina aiempaa ärhäkämpi poliitikko, kun Sipilä laittoi vaalivaihteen lähes turboasentoon Turun Caribian kylpylähotellissa pidetyssä puoluevaltuuston kokouksessa.

Sipilän puheissa vilahtivat muun muassa nimitykset "vihervasemmisto" ja "punavihreät". Samassa yhteydessä hän viittasi "vapaavuorelaisuudella" Helsingin pormestariin Jan Vapaavuoreen (kok.) ja tämän kaupunkipolitiikkaan.

– Keskusta on tämän ajan vastavoima ainakin kolmelle asialle: vapaavuorelais–vihervasemmistolaiselle keskittämispolitiikalle, korporaatioiden (etujärjestöjen) sinipunalle sekä valheellisia lupauksia antavalle populismille, Sipilä sanoi.

Vapaavuori vastasi Sipilän puheisiin heti lauantaina sosiaalisessa mediassa. Samalla hän leikitteli keskustan vanhalla Maalaisliitto-nimellä.

– Aina silloin, kun pääsee maalaisliittolaisen kampanjoinnin maalitauluksi, ymmärtää tehneensä jotain merkityksellistä oikein, kokoomuslainen Vapaavuori kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Vihjailua sinipunahallituksesta

Keskustajohtaja Sipilä vihjaili lauantaina, että niin sanottu sinipuna eli SDP:n ja kokoomuksen hallituspohja olisi jo rakenteilla.

– Huhut kertovat, että Helsingin kabineteissa rakennetaan sinipunaa jo toden teolla, Sipilä sanoi.

Puheessaan hän ei esittänyt tarkempia perusteluja väitteelleen. Myöhemmin Sipilä tarkensi medialle, että Maaseudun Tulevaisuus -lehti olisi käsitellyt aihetta muutama viikko sitten. Tarkempaa johtolankaa pääministeri ei antanut.

– Käykääpä googlaamassa, siellä on sellainen otsikko.

Sipilän mukaan keskustaa tarvitaan hallituskuvioissa, jotta "tasapaino saadaan säilytettyä".

– Sinipunalla on huonot näytöt, hän sanoi.

Vaalikampanjointia käynnistelleen keskustajohtajan mukaan puolue on avoin hallitusyhteistyölle niin SDP:n kuin kokoomuksen kanssa.

Sipilällä riittämättömyyden tunne

Keskustaväen edessä esiintynyt Sipilä sanoi lauantaina, että puolueen tulevaisuus ja ensi kevään vaalimenestys ovat joka hetki hänen mielessään. Puoluejohtaja sanoi jakavansa kentältä tulleen huolen siitä, että hän on liiaksi pääministeri ja liian vähän keskustan puheenjohtaja.

– Omaa tunnelmaani kuvaa parhaiten valtava riittämättömyyden tunne. Miten ihmeessä ehtisin tavata enemmän ihmisiä, kuunnella ja keskustella, ottaa vastaan vinkkejä ja kritiikkiä, Sipilä pohdiskeli.

Kannatusmittauksissa keskusta on jäänyt kolmanneksi selvästi oppositiopuolue SDP:n ja hallituskumppani kokoomuksen taakse. Keskustan kannatus on ollut noin 15,5–16,5 prosenttia tässä kuussa julkaistuissa HS:n ja Ylen kannatusmittauksissa.

Kokoomus on ollut gallupien kakkossijalla noin 20 prosentin kannatuksella. Gallupien ykkössijaa pitää SDP, jonka kannatus oli viime mittauksissa 22,5 prosentin paikkeilla.

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta ja EU-vaalit 26. toukokuuta.

Yhteistyökumppaneita ei suljeta pois etukäteen

Keskusta luottaa perinteiseen linjaan ennen kevään eduskuntavaaleja ja hallituksen muodostusta. Sipilän mukaan mahdollisia yhteistyökumppaneita ei suljeta pois etukäteen.

– Vaalituloksen jälkeen olemme valmiit katsomaan kenen kanssa tahansa hallitusohjelmakysymyksiä ja päästäänkö niistä yksimielisyyteen. Joissakin asioissa olemme lähempänä SDP:tä, joissakin asioissa lähempänä kokoomusta, Sipilä sanoi Turussa puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

Tyrmäystä ei saa myöskään yhteistyö oppositiopuolue perussuomalaisten kanssa. Tämänhetkisessä valossa Sipilä ei kuitenkaan pidä kovin todennäköisenä, että keskusta ja perussuomalaiset tekisivät hallitusyhteistyötä.

– On selvä asia, että keskustalainen arvomaailma ja (nykyinen) perussuomalainen arvomaailma ovat valovuoden päässä toisistaan, hän sanoo.

– Mutta minusta ei ole oikein, että suljetaan ketään pois vielä tässä vaiheessa, Sipilä jatkoi hetkeä myöhemmin.

Sipilän mukaan yhteisten linjausten sorvaaminen ei ollut helppoa myöskään muutama vuosi sitten silloisten perussuomalaisten kanssa.

– Silloin sovittiin joistakin asioista, kuten eurooppa- ja maahanmuuttokysymyksistä, hyvin tarkasti ennen hallitusneuvotteluja.

– Niitä (kirjauksia) on jouduttu aina välillä kaivamaan sieltä esille, mutta niillä on pärjätty tämä kausi, Sipilä sanoi.

Tällä hetkellä hallituksessa istuu sinisten ryhmä, joka irtautui perussuomalaisista viime vuoden kesällä.