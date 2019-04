Keskustalle tulossa historiallisen huono tulos

Ylen ennusteen mukaan eduskuntavaalien jälkeen SDP tulee saamaan eduskuntaan eniten paikkoja, yhteensä 40 paikkaa. Ennusteen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset saisivat molemmat 38 paikkaa.

Keskustalle paikkoja irtoaisi ennusteen mukaan 30, vihreille 23, vasemmistoliitolle 15, RKP:lle yhdeksän, kristillisille viisi ja muille kaksi paikkaa. Siniset jäisivät ennusteen mukaan ilman yhtään kansanedustajaa.

Ennuste on matemaattinen. Ylen mukaan ennusteessa on vasta vähän ääniä vaalipäivänä annetuista äänistä Uudeltamaalta ja Helsingistä.

Kun noin 70 prosenttia äänistä laskettu, SDP:n äänisaalis reilu 18 prosenttia

Kun reilut 70 prosenttia eduskuntavaalien äänistä on laskettu, SDP on nappaamassa 18,3 prosenttia äänistä. Perussuomalaiset on saamassa äänistä 17,3 prosenttia ja kokoomus 16,1 prosenttia. Keskustan äänestysprosentti näyttää puolueelle kaikkien aikojen mahalaskua 15,4 prosentilla. Vihreiden kannatus on tässä tilanteessa 10,4 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,5 prosenttia.

RKP 4,4 on saamassa prosentin äänisaaliin ja kristilliset 4,2 prosenttia äänistä.

Ääntenlaskennan tässä vaiheessa SDP olisi saamassa eduskuntaan 39 paikkaa, perussuomalaiset 38 ja kokoomus 37 paikkaa. Keskustalle paikkoja on tässä vaiheessa ääntenlaskentaa kertymässä 32, vihreille 19 ja vasemmistoliitolle 17 paikkaa. RKP on saamassa 10 paikkaa kristillisdemokraatit 6 paikkaa.

Muille ryhmille paikkoja jäisi kaksi.

Vihreät tekemässä ennätystulosta

Keskustan matalin eduskuntavaalien tulos Tilastokeskuksen vuoteen 1945 yltävän aineiston perusteella on vuodelta 2011, jolloin puolueen kannatus oli 15,8 prosenttia.

Vihreiden tähänastinen ennätysprosentti eduskuntavaaleissa on 8,5. Puolue on yltänyt tähän prosenttiin neljä vuotta sitten ja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

SDP sai viime vaaleissa 16,5 prosenttia, joka on sen kaikkien aikojen huonoin tulos. Kokoomus ylsi neljä vuotta sitten 18,2 prosenttiin ja perussuomalaiset 17,7 prosenttiin vuoden 2011 reilun 19 prosentin jytkyn jälkeen. Perussuomalaiset hajosi kahtia kesällä 2017, mikä tekee vertailusta mutkikasta.

Äänestysprosentti nousi edellisistä vaaleista

Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus nousi edellisistä vaaleista ja on 72 prosenttia. Edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten äänestysaktiivisuus oli 70,1. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa äänioikeuttaan käytti 70,5 prosenttia. Äänestysaktiivisuus oli korkein sitten vuoden 1991 vaalien.

Vaaleissa oli kaikkiaan noin 4,5 miljoonaa äänioikeutettua, joista Suomessa asuvia noin 4,25 miljoonaa. Ennakkoäänestysprosentiksi muodostui noin 36.