Keskustan Heikkinen: Sote-aikataulu on edelleen "äärimmäisen tiukka"

Aikataulu sote-uudistuksen valmistelussa on äärimmäisen tiukka edelleen, sanoo eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.).

Valiokunta on käsitellyt sote-lakeja vielä tällä viikolla ja jää tänään kesätauolle. Työ jatkuu aiemmin sovitusti 20. elokuuta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti viime viikolla, että sote-uudistuksen voimaantulo lykkääntyy vuodella aikataulupaineiden takia.

Hallituksen tavoitteena on nyt, että maakuntavaalit voitaisiin pitää ensi vuoden toukokuussa. Se edellyttäisi, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa marras-joulukuussa.

Heikkisen mukaan vielä ei voi olla varma siitä, onko tämä mahdollista.

– Oma huoleni ei ole poistunut missään vaiheessa. Aika on kortilla ja syyskuu tulee todella pian, Heikkinen sanoi eduskunnassa valiokunnan kokouksen jälkeen.

Valiokunta kuuli tällä viikolla asiantuntijoita hallituksen antamasta sote-vastineesta. Hallitus vastasi sillä eduskunnan perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin sote-uudistuksen valinnanvapaudesta.

Tänään sosiaali- ja terveysvaliokunta kävi valinnanvapaudesta valmistavan keskustelun, joka jatkuu kesätauon jälkeen.

Hallituksen ja opposition eripura kiristää tunnelmaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei halua arvioida valmistelun aikataulua.

– Uskon, että Suomi taitaa olla jo aika väsynyt näihin aikataulutavoitteisiin, joita hallituksen puolelta on tullut, hän kommentoi kokouksen jälkeen.

Kiurun mukaan valiokunta odottaa hallitukselta edelleen täydennystä kesäkuussa saatuun vastineeseen.

– Kun hallituksen materiaalit ovat kasassa, silloin voidaan tietää tarkemmin, mikä on sote-valiokunnan aikataulu.

Heikkinen puolestaan sanoo, että täydennystarve koskee vain teknisiä yksityiskohtia.

– Odotamme vain virallista muotoilua siihen, että uudistus siirtyy vuodella. Ne päivämäärämuutokset tarvitsemme, mutta ne ovat jo tiedossamme. Ymmärtääkseni meillä on kaikki muu materiaali kasassa.

Hallitus ja oppositio ovat ajautuneet pitkittyneeseen kiistaan siitä, kenen vika sote-uudistuksen jatkuva lykkääntyminen ja edestakaisin veivaaminen on. Hallitus on syyttänyt oppositiota viivyttelystä, kun taas oppositio on haukkunut hallitusta hätiköidystä valmistelusta ja esitystensä jatkuvasta korjailusta.

Kiista on näkynyt myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan työssä.

– Aina niissä hetkissä, kun yritetään päästä eteenpäin ja jos on erilaisia näkemyksiä, totta kai on selvää, että ne keskustelut ovat poikkeavia, Heikkinen muotoili.

Kiuru asetteli hänkin sanansa sovittelevaan sävyyn.

– Kaikissa isoissa uudistuksissa on luonnollista, että meillä on erimielisyyksiä tietyistä asioista. Korostaisin tässä sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan. Sen yksityiskohdista ollaan kuitenkin eduskunnassa montaa mieltä ja se värittää totta kai tätä keskustelua, joka on hyvin poliittinen luonteeltaan.