Keskustan Kaikkonen: Anteeksi on hyvä antaa vaikka ei huomattaisi pyytääkään

Monia keskustan kansanedustajia hiersi kokoomuksen perjantainen kannanotto ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksen yhteydessä, mutta "jonninjoutavaa nahistelua" asiasta on turha jatkaa, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoi perjantaina ryhmän tiedotteessa, ettei hän hyväksy ulkopuolista painostusta tai vähättelyä kokoomusedustajia kohtaan. Jokinen mainitsi tiedotteessa myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.), minkä vuoksi keskustassa tulkittiin Jokisen syyttäneen Sipilää painostuksesta.

Kaikkosen mukaan keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa käytiin tiistaina reipasta keskustelua tapauksesta, mutta hallituksen toimintakyky on kuitenkin hyvä.

– Tätä on käyty nyt ihan riittävästi läpi, ja tätä nahistelua on turha jatkaa. Hallituksella on varmasti tärkeämpääkin tekemistä, Kaikkonen sanoi toimittajille keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Kesärannassa.

– Politiikassa joskus kai on niin – ja varmaan elämässä muutenkin – että anteeksi voi olla hyvä antaa, vaikka ei huomattaisi pyytääkään, Kaikkonen pohdiskeli.

Kaikkosen mukaan keskustan ryhmälle sopii sinisten ehdotus, että hallituspuolueiden puheenjohtajat vierailevat puolueiden eduskuntaryhmissä torstaina hallituksen sisäisen ilmapiirin parantamiseksi.

– Meidän puoleltamme mitään erityistä tarvetta tälle ei ole, mutta toisaalta sekin meille sopii, jos se tarpeelliseksi katsotaan. Mutta nyt olisi tärkeää siirtyä jo seuraaviin aiheisiin.

Kaikkonen sanoi olevansa tiistaina vielä yhteydessä kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmien puheenjohtajiin Kalle Jokiseen ja Simon Eloon keskustan eduskuntaryhmän kokouksen tiimoilta.

Keskusta ei Kaikkosen mukaan aio vaatia kokoomukselta anteeksipyyntöä tapahtuneesta.

– Ei meillä nyt mitään erityisiä vaatimuksia tässä enää ole. (...) Meillä on yhteinen käsitys siitä, mitä tapahtui. Kokoomus ja Jokinen ovat moneen kertaan harmitelleet sitä, että heidän kannanottonsa perustui vääriin tietoihin, Kaikkonen sanoi.

Siniset esittää trioministerien vierailua hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä ilmapiirin parantamiseksi

Sinisten eduskuntaryhmä esittää, että hallituspuolueiden puheenjohtajakolmikko vierailee kaikkien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kokouksissa torstaina. Asiasta kertoi puolueen puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ryhmän kokouksen jälkeen.

Hänen lisäkseen trioon kuuluvat keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Terho uskoo, että trion vierailu ryhmissä tekisi hyvää hallituksen sisäiselle keskustelulle ja luottamuksen ilmapiirille.

– On aivan totta, että hallituksen sisäinen keskustelu on ollut aika synkkäsävyistä viimeisen viikon ajan, Terho sanoi.

Hän huomautti sinisten kannalta olevan oleellista, että viime viikon luottamusäänestys päättyi selviin numeroihin ja hallitus on siten osoittanut toimintakykynsä.

– Nyt on aika lähteä rakentamaan loppuvaalikauteen oikeanlaista päättäväisyyttä viedä jäljellä olevat uudistukset läpi.