Keskustan eduskuntaryhmässä kuohuu – torstain ryhmäkokouksessa luvassa "melkoista turbulenssia"

Osa keskustan kansanedustajista suhtautuu kriittisesti liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) jatkoon ministerinä. He arvioivat, että torstaina ryhmäkokouksessa on luvassa "melkoista turbulenssia".

– Tyylikästä olisi luopua ministerin salkusta, jos lähtee uusiin tehtäviin, Markku Pakkanen sanoo.

Hän pitää tilannetta kiusallisena ja kysyy, onko Berner niin korvaamaton, että voi istua usealla jakkaralla.

– Tässä tulee oppositiolle välikysymyksen paikka.

Pakkanen toivoo, että liikenne- ja viestintävaliokunnassa pitkään istunut kansanedustaja Mikko Alatalo nousisi ministeriksi tai sitten tehtävät voidaan jakaa toisille ministereille.

Alatalo ministeriksi?

– Se on vähän siinä ja siinä, Alatalo kommentoi Bernerin jatkoa ja kertoo saaneensa kannustusta, että "Mikko ministeriksi".

Alatalon mukaan ministerin tulee kuitenkin olla henkilö, joka on vaaleissa ehdokkaana, jotta siitä on jotain hyötyä.

– Onhan se jännä tilanne, että sama henkilö on valtioneuvoston jäsen ja ruotsalaisen pankin hallituksessa, joka rahoittaa hyvin laajasti Euroopassa erilaisia hankkeita, Lasse Hautala sanoo.

Hän muistuttaa, että komissaareilla on kahden vuoden karanteeni, kun he siirtyvät komissaarin tehtävistä pois liike-elämän palvelukseen.

– Aina sopii pohtia, olisiko se avoimuuden nimissä parempi, ettei olisi samanaikaisesti kahdessa merkittävässä tehtävässä.

Petri Honkonen kertoo saaneensa kentältä paljon kriittistä palautetta, jotka hän ymmärtää hyvin.

– Se on aiheuttanut eduskuntaryhmässä eniten tuohtumusta, miten hän (Berner) on ilmoitusasiana lausunut, että voi jatkaa valtioneuvoston jäsenenä.

Uusi ministeri ei ehtisi kintaitaan rasvata

Honkosen mukaan nyt ollaan vaalikauden viime metreillä. Ministerirotaatio olisi kannattanut tehdä aikaisemmin. Myös Ari Torniainen ja Arto Pirttilahti sanovat, että vaalikausi on lopuillaan ja kaikki suuret asiat on jo käsitelty. Uudelle ministerille ei tulisi kovin paljon tehtäviä.

– Tässä on viime metrit menossa. Uusi ministeri ei kerkiäisi kintaitaan rasvata, kun homma olisi ohi, Pirttilahti sanoo.

Martti Taljan mielestä Berner voi jatkaa ministerikautensa loppuun, koska kyse on muutaman päivän vuosipanoksesta ja asiasta on oikeuskanslerin kannanotto. Talja pitää erinomaisena asiana, että suomalainen osaaminen on noteerattu maailmalla ja sitä hyödynnetään. Siitä on hyötyä suomalaiselle talouselämälle.

Sirkka-Liisa Anttila kehu Bernerin työtä ja kysyy, mitä varten Bernerin pitäisi jättää paikkansa.

Moni keskustan kansanedustaja ei halua kommentoida asiaa, mutta sanoo, että torstain ryhmäkokouksessa on luvassa räväkkä keskustelu asiasta.

Berner EU-vaaleihin?

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni toivoo, että ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen nouseva Berner asettuisi ehdokkaaksi toukokuun europarlamenttivaaleissa. Pankki kertoi tiistaina, että Berner ollaan nimittämässä SEB:n hallitukseen 26. maaliskuuta pidettävässä yhtiökokouksessa.

– Toivon, että hän jatkaa kansanvallan tehtävissä. Se on selvää, ettei hän ole eduskuntavaaleissa ehdokkaana, mutta kansaa voi palvella muutenkin, on muitakin vaaleja, Kulmuni sanoo ja jatkaa.

– Toivon, että hän on eurovaaleissa ehdokkaana, pidän sitä myös aika välttämättömänä, Kulmuni sanoo.