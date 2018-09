Keskustan ja kokoomuksen sanaharkan taustalla osin epätarkka siteeraaminen

Keskustan ja kokoomuksen sanaharkan taustalla on osin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) siteeraaminen väärin muun muassa STT:n uutisessa.

Sipilä vastasi viime torstaina Itävallassa toimittajille neljään eri kysymykseen ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuslauseäänestyksestä. Kolme niistä koski yleistä tilannetta ja yksi keskustan sisäistä ryhmäkuria. Keskustan eduskuntaryhmää koskevaan kysymykseen Sipilä sanoi, ettei hän usko kenelläkään olevan mitään ongelmaa painaa äänestyksessä vihreää nappia.

STT:n uutisessa ei kuitenkaan täsmennetty, että kysymys oli koskenut keskustaa. Tämä saattoi johtaa siihen, että kokoomuksessa tulkittiin Sipilän vähätelleen sitä, kuinka vaikea asia kokoomuslaisille on, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen tiedotteessaan moitti.

Sipilä itse puhui äänestyksestä melko samoin sanakääntein molempien kysymysten yhteydessä.

Näin lyhyt haastattelu EU-kokouksen yhteydessä Salzburgissa torstaina eteni:

Toimittaja HS: Oppositio on jättämässä epäluottamuslausetta parhaillaan, mitkä reaktiot tähän?

Sipilä: Oppositiolla on oikeus jättää myöskin henkilökohtainen epäluottamuslause ja tästä ollaan keskusteltu hallituksen sisällä, ja Soini on luvannut tässä asiassa käyttäytymistään korjata, ja meille se riittää ja vihreää painetaan.

Toimittaja HS: Mitä tapahtuu, jos epäluottamus perjantaisessa äänestyksessä tulee. Mitä tapahtuu hallitukselle?

Sipilä: Ei sitä tule, ei sitä tule.

Toimittaja STT: Edellytättekö keskustan kansanedustajilta ryhmäkuria tässä asiassa?

Sipilä: En usko, että kellään on mitään ongelmaa painaa tässä asiassa vihreätä. Kun asia on käyty läpi, luottamus Soinin toimimiseen ulkoministerinä on kaikilla olemassa.

Toimittaja STT: Onko hallituksen koossapysyminen tässä nyt riskinä?

Sipilä: Tämä on ihan samanlainen luottamusäänestys kuin muutkin luottamusäänestykset.