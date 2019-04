Keskustan keuruulaisen vaaliehdokkaan flaijeri hämmentää: Keski-Suomessa numero ei ole käyttökelpoinen

Eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä ehdolla olevan keuruulaisen Lauri Oinosen Keurusseudulla jaettu vaaliflaijeri on herättänyt hämmennystä. Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen kertoo Keuruun ja Haapamäen suunnalta tulleen mainokseen liittyviä kyselyjä.

Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva, vuosina 1999–2011 kansanedustajana ollut Oinonen esittelee flaijerin toisella puolella itsensä ja kertoo olevansa ehdolla Helsingissä. Esillä on hänen ehdokasnumeronsa 258.

Flaijerin toisella puolella on laukaalaisen ehdokkaan Maarit Kiiskisen vaalimainos. Ideana kokonaisuudessa on, että Oinonen toivoo keskisuomalaisten suosittelevan häntä helsinkiläistutuilleen ja että hän ilmaisee tukevansa Keski-Suomessa Kiiskistä.

– Flaijerilla on varmaan hyvä tarkoitus. Keuruulla ja Haapamäellä siihen on kuitenkin suhtauduttu myös hämmentyneinä: Oinosella on oma vakiintunut ja pitkälti varttunutta väkeä oleva äänestäjäkuntansa, ja he saattavat luulla voivansa äänestää häntä, Maukonen-Kärkkäinen pohtii.

Oinosen ehdokasnumeroa ei Keski-Suomessa ole kellään, joten väärälle ehdokkaalle ääni ei mene, vaikka tuon numeron vaalilippuun kirjoittaisikin – ääni vain päätyy hylättyjen kasaan.

– Harmittaa kuitenkin niiden puolesta, jotka saattavat Keski-Suomessa vahingossa äänestää Oinosen numeroa. Toivottavasti he huomaavat ajoissa, että on valittava toinen ehdokas.