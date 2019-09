Keskustan konkariviisikko ilmoittautui Katri Kulmunin taakse – ”Toivon, taidon ja tahdon johtaja”

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva elinkeinoministeri Katri Kulmuni, 31, on saanut taaksensa arvovaltaisen listan puolueen konkareita. Keskustan raskassarjalaiset Mauri Pekkarinen, Timo Kalli, Olavi Ala-Nissilä, Kauko Juhantalo ja Eero Reijonen julkistivat maanantaina julkilausuman, jossa he asettautuvat Kulmunin taakse.

Kannanotto on paha isku toisella puheenjohtajakandidaatille, puolustusministeri Antti Kaikkoselle, 45.

Keskusta päättää nykyisen puheenjohtajansa Juha Sipilän seuraajasta ylimääräisessä puoluekokouksessaan Kouvolassa lauantaina 7.9.

Yhteisessä tiedotteessaan keskustapoliitikot toteavat, että kum­man ta­han­sa joh­dol­la kes­kus­tas­sa voi­daan syn­nyt­tää uu­den in­nos­tuk­sen ja me­nes­tyk­sen ai­ka.

– Näis­tä kah­des­ta roh­ke­nem­me kui­ten­kin nos­ta­maan ”peuk­kum­me” Kat­rin Kul­mu­nin koh­dal­la vä­hän kor­ke­am­mal­le. Hän on uu­den toi­von, tai­don ja tah­don joh­ta­ja, joka on aat­teel­li­ses­ti va­lis­tu­nut ja asi­ois­sa luja, tiedotteessa todetaan.

Keskustan konkariviisikko toteaa, että "Katri on nuori nainen".

– Hä­nel­lä on poik­keuk­sel­li­sen hyvä kyky pa­neu­tua asi­oi­hin. Hän on ah­ke­ra, kan­sain­vä­li­nen, kie­li­tai­toi­nen ja esiin­ty­mis­tai­doil­taan va­kuut­ta­va sekä nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta ko­ke­nut ja mo­net näy­töt jo an­ta­nut.

Itsensä tämä keskustan "ukkoporukka" määrittelee tiedotteessa seuraavasti:

– Olemme monien keskustajohtajien kanssa työskennelleitä konkareita, keskustan hyvät ja huonommatkin päivät nähneitä. Olemme kaikki huhtikuussa eduskunnan jättäneitä ”ukkoja”, Katrin ja Antin työtovereita eduskunnasta vuosien ajalta.

Seppo Kääriäinen, 71, Iisalmesta on eduskunnan jättänyt pitkäaikainen kansanedustaja, moninkertainen ministeri ja legendaarinen puoluesihteeri. Olavi Ala-Nissilä, 70, Loimaalta on niin ikään pitkäaikainen kansanedustaja. Timo Kalli, 72, Eurasta, on myös konkarikansanedustaja ja hän toimi aikanaan eduskunnan puhemiehenä. Kauko Juhantalo, 77, Kankaanpäästä on seitsenkertainen kansanedustaja ja ministeri. Eero Reijonen, 71, Liperistä, on niin ikään moninkertainen kansanedustaja. Jyväskylän Mauri Pekkarinen, 71, on edelleen aktiivinen vaikuttaja: nykyinen eurokansanedustaja, 10 kauden kansanedustaja ja viiden hallituksen ministeri.