Keskustan päihtyneet kaipaavat auttajaa, ja siksi Markus, 45, ryhtyi toimeen: "Yksi kiitti, että katsoin silmiin, koska kukaan ei enää katso häntä silmiin"

Marraskuisena maanantai-iltana Jyväskylän keskustan kaduilla on rauhallista. Ihmiset kulkevat tihkusateessa pää hartioiden välissä ja puikahtelevat kauppojen valoisista ovista sisään. Päihtyneitä ei näy kuten päiväsaikaan ja paremmilla keleillä.

– Aina jollakulla on joku kämppä, jonne pääsee, toteaa kokemusasiantuntija Markus Laukkanen.

Kadulla pyörivät aikuiset päihteidenkäyttäjät ovat vain jäävuoren huippu, Laukkanen muistuttaa. Niin kauan kun ihminen vielä häpeää tilaansa, hän pysyy poissa silmistä.

– Kun on mennyt tietyn häpeäkynnyksen yli ja menettänyt itsekunnioituksensa, voi tulla kadulle välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat.

Laukkanen tietää mistä puhuu, sillä hän on itse pyörinyt niissä piireissä, joissa päihteet työntävät ihmistä häpeän rajan yli. Jo nuorena alkaneen rajun päihteidenkäytön seurauksena hän on kokenut myös asunnottomuuden.

Mutta nyt, 45-vuotiaana, hänellä on työ, perhe ja koti. Ja kolme vuotta täysraitista elämää takana.

Laukkasen elämä sai uuden suunnan uskoon tulemisen kautta ja sen hän myös haluaa kertoa, vaikka kokemusasiantuntijana hän ei ole saarnamiehen roolissa.

– Haluan auttaa toisia. Pystyn siihen, koska osaan samaistua heidän tilanteeseensa ja osaan puhua samaa kieltä heidän kanssaan.

Laukkanen on nyt koulutettu kokemusasiantuntija, yksi yhdeksästä ensimmäisestä, jotka valmistuivat tänä syksynä Jyväskylässä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävässä hankkeessa. Hän on käynyt puhumassa sosiaalialan opiskelijoille Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja pitänyt Kyllössä osasto 3:lla kokemusasiantuntijan vastaanottoa.

Viime kesänä Laukkanen jalkautui keskustan kaduille yhdessä projektipäällikkö Marja-Liisa Ollikaisen kanssa. Heidän tehtävänään oli haastatella juuri sitä porukkaa, joka herättää pelkoa ja pahennusta käytöksellään ja näkyvyydellään. Kokemusasiantuntijan kautta lähestyminen oli sujuvaa.

– Ihmisten oli helppo puhua Markukselle ja hän myös osasi puhua heille, kertoo Ollikainen.

Kymmenestä haastatellusta kahdeksan kanssa päästiin täyttämään kyselylomake, kahden kanssa se jäi kesken liiallisen päihtymyksen takia.

Yhteistä haastatelluille oli se, että kaikki olivat halukkaita saamaan apua.

– Yksi kiitti jopa sitä, että katsoin häntä silmiin, koska kukaan ei enää katso häntä silmiin. Monet olivat onnellisia siitä, että joku tulee ylipäätään puhumaan heille, kertoo Laukkanen.

Keskustan päihdeporukassa on asunnottomia ja niitä, joilta on parhaillaan asunto menossa alta sekä niitä, joilla on jonkinlainen kämppä.

– Yksi kertoi, että hänen asunnostaan oli sähköt katkaistu monta kuukautta sitten.

Päihteidenkäyttäjiltä kysyttiin, mitä mieltä he olisivat paikasta, toimitilasta, johon he voisivat tulla päihtyneenäkin. Ja mitä he toivoisivat saavansa sellaisessa paikassa.

Haastatellut kertoivat kaipaavansa paikkaa, jossa voisi peseytyä. Levähtää turvassa. Pelata vaikka biljardia ja keittää kahvia. Paikan, jossa olisi joku, joka voisi auttaa ja neuvoa. Ja johon voisi tulla ilman, että tulee tuomituksi.

Aikuissosiaalityö on suunnitellut paikkaa jo jonkin verran. Työnimi on Hanska, ja paikkaa selvitellään vielä. Hanskan perustaminen vaatisi ensi vuoden talousarvioon 90 000 euroa, mikä kertaalleen jo viivattiin yli.

Rahoituksen kohtalo rat­keaa kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä ja sen jälkeen perusturvan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä perusturvalautakunnassa.