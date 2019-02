Keskustan piiripomoilta vihreää valoa Bernerin jatkolle – vain kolme antaisi oven käydä

Valtaosa keskustan piiripuheenjohtajista haluaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) jatkavan tehtävässään hallituskauden loppuun.

Uutissuomalaisen kyselyyn keskiviikkona vastanneista puheenjohtajista 13 on sitä mieltä, että Berneriä ei tarvitse vaihtaa toiseen henkilöön. Vaihtamisen kannalla on kolme vastaajaa. Yksi ei ota asiaan kantaa, eikä yksi kommentoi lainkaan. Kolmea puheenjohtajaa ei tavoitettu. Piirejä on 21.

Berner on ehdolla ruotsalaisen SEB-pankin (Skandinaviska Enskilda Banken) hallitukseen. Valinta nuijitaan pankin yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta Tukholmassa.

Honkonen: Bernerin jatko ministerinä ei voi olla ilmoitusasia

Tilanne herättää kysymyksen Bernerin riippumattomuudesta. Suomessa pidetään eduskuntavaalit 14. huhtikuuta, ja vaalien jälkeen nykyinen hallitus toimii toimitusministeristönä siihen asti, kun uusi hallitus on saatu muodostettua. Hallituksen synnyttäminen voi kestää kauankin. Ehdolla Berner ei vaaleissa ole.

"Tehköön työnsä loppuun"

Bernerin jatkamista kannattavat piirijohtajat perustelevat kantaansa etenkin kesken olevilla asioilla.

– Olisi aika raju juttu, jos nyt lähdettäisiin vaihtamaan. Hallituksella on vielä isoja hankkeita kesken, joten kummalta tuntuisi, jos nyt vedettäisiin uusi ministeri peliin. Hankkeita ei todennäköisesti saataisi maaliin, sanoo Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärvi.

– En kannata ministerin vaihtamista. Isoihin liikennehankkeisiin liittyvä työ on saatava päätökseen, sanoo Sallamaarit Markkanen Pohjois-Savosta.

Hanna Huttunen Pohjois-Karjalasta kehottaa panemaan jäitä hattuun.

– Isompi kaaos tulisi, jos nyt ryhdyttäisiin ministeriä vaihtamaan.

Hän miettii, onko kohu tullut eduskuntaryhmän sisältä.

– Siellä taitaa olla painetta ministerinpesteihin.

Pekkarinen ministeriksi Bernerin tilalle? – Varapuhemiehen vastaus ei jätä tulkinnan varaa

Osa muistuttaa, että aikaa on jäljellä vähän, ja osa vetoaa Bernerin osaamiseen.

– En näe tarpeelliseksi vaihtaa ministeriä. On kuitenkin niin lyhyt aika enää edessä. Tehköön työnsä loppuun, sanoo Hannu Auvinen Itä-Savosta.

– Miksi pitäisi vaihtaa, hän on hoitanut asiat hyvin ja osaavasti, sanoo Kirsi Olkkonen Etelä-Savosta.

"Nopea vaihtaminen olisi paikallaan"

Keski-Pohjanmaan piirin Mari Kerola ja ruotsinkielisen piirin Peter Knuts ovat päinvastaista mieltä.

– Tämä on erittäin haastava kysymys, mutta kyllä nopea vaihtaminen olisi paikallaan. Yleensäkin, jos ollaan siirtymässä toisiin tehtäviin, jätetään paikka nopeasti, sanoo Kerola.

– Kyllä pitää vaihtaa. Eihän ministeri voi olla sellaisessa kytköksessä. Tuntuu, että ahneus on liian suurta, sanoo Knuts.

Piirijohtaja, joka haluaa pysyä nimettömänä, on sitä mieltä, että keskustan eduskuntaryhmän pitäisi keskustella asiasta ja katsoa, nauttiiko Berner vielä ryhmän luottamusta.

– Vaihto saattaisi olla hyvä, kun ajatellaan, että nykyinen hallitus saattaa toimia toimitusministeristönä kesäkuuhun saakka.

Kaikilla kolmella, jotka näyttäisivät Bernerille ovea, on ehdottaa vaihtoehtoja uudeksi ministeriksi.

– Eduskuntaryhmässä ja kentällä on paljonkin hyviä ehdokkaita. Nopeasti tulee mieleen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni tai kansanedustaja Tuomo Puumala, sanoo Kerola.

Knuts mainitsee kansanedustaja Anne Kalmarin. Nimetön vastaaja etsisi salkunkantajan eduskunnan liikennevaliokunnasta.

– Silloin vaihtoehtoina olisivat Markku Pakkanen tai Mikko Alatalo.