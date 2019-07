Keskustan puheenjohtajaehdokas Kulmuni korostaa aluepolitiikan merkitystä ja haluaa luoda toivoa: "Meidän täytyy uskoa itseemme."

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva Katri Kulmuni nostaa aluepolitiikan tärkeimmäksi syyksi siihen, että hän on lähtenyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen matkaan ja valinnut keskustan.

– Se on syy, miksi olen lähtenyt ehdolle kuntavaaleihin ja olen rohkaistunut lähtemään eduskuntavaaleihin ja rohkaistuin tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta, Kulmuni sanoo ja jatkaa.

– Kaikilla ihmisillä pitää olla mahdollisuudet kehittää omaa kotiseutuaan, on se millainen tahansa, on se kivestä ja betonista koostuva tai vihreydestä ja väljyydestä koostuva.

"Emme halua pudottaa kintaita"

Aluepolitiikka on Kulmunin mukaan se asia, joka erottaa keskustan muista puolueista. Aluepolitiikan lisäksi Kulmunin neliapilaan kuuluu yritteliäisyys, syvä sivistys, joka ei tarkoita vain opiskelua, sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus eli köyhän asialla oleminen.

– Nämä teemat ovat ajattomia ja eivät katso paikkaa ja aikaa.

Kulmuni lisää vielä listaansa luonnon kanssa sopusoinnussa elämisen ja korostaa, ettei muilta puolueilta löydy vastaavaa yhdistelmää.

– Me haluamme luoda toivoa ja ratkaisuja, Kulmuni vastaa kysymykseen, miten keskustan vihreys erottuu vihreiden vihreydestä.

Kulmuni sanoo, että maailmalla on paljon ahdistusta ja masennusta, mutta keskusta on edistysuskovainen liike. Se haluaa ratkaista ongelmia.

– Me emme halua pudottaa kintaita ja sanoa, että kaikki toivo on mennyt.

Historian vaikein kriisi

Keskusta on leimattu vähintään kerran vuosikymmenessä auringonlaskun puolueeksi, mutta nyt keskusta on Kulmunin mukaan historiansa vaikeimmassa kriisissä. Se liittyy muun muassa väestörakenteeseen ja huoleen nuorisokannatuksesta.

Kulmuni sanoo, että puheenjohtajan tehtävänä on toivon luominen. Hän haluaa olla toivon puolella epätoivoa vastaan.

– Keskusta on upea kansanliike. Meidän täytyy uskoa itseemme. Jos emme usko itse tähän liikkeeseen, ei meihin usko kukaan muukaan, Kulmuni sanoo ja jatkaa.

– Ihmisiä pelottaa, selviämmekö me tästä. Minulla ei ole epäilystäkään, ettemmekö selviäisi. Siksi haluan laittaa itseni likoon, olla luomassa toivoa, että keskustalainen aate kantaa.

Tämä vaatii Kulmunin mukaan sitä, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan oman kotiseutunsa asioihin. Keskustan on löydettävä siihen modernin vaikuttamisen välineet.

– Vaikuttamisen pitää olla näppärää ja aion omassa kampanjassani toteuttaa tätä uudenlaisten kyselyjen kautta, Kulmuni sanoo ja näyttää kännykkäänsä.

Samaistuvatko ihmiset?

Kun keskusta on noussut pääministeripuolueeksi, se on pärjännyt maaseudun ohella seutukaupungeissa ja isoissa seutukaupungeissa.

– Kysymys on paljon siitä, mihin puolueeseen ihmiset haluavat samaistua. Jos linja on kirkas, minulla ei ole epäilystäkään etteikö keskusta puhuttelisi äänestäjiä maalla ja kaupungeissa.

Kulmunin tavoitteena on nostaa keskustan kannatus perinteisille lukemille eli "kahdenkympin tuntumaan".

Esikuvana Kerttu Saalasti

Esikuvakseen Kulmuni nostaa voimakkaan sivistyspoliitikon, puolueen varapuheenjohtajana ja opetusministerinä toimineen Kerttu Saalastin. Saalasti oli perustamassa yliopistoa Ouluun, vaikka asiaa vastustettiin vahvasti.

– Hän oli tahtopoliitikko, joka halusi kehittää Pohjois-Suomea sivistyksen kautta. Hän näki, että nuorilla täytyy olla mahdollisuus lähteä opintielle. Saalasti yhdisti kaksi perusperiaatetta, tasapuolisen aluekehityksen.

Johtajan oltava mahdollistaja

Puheenjohtajaksi pyrkivä Kulmuni sanoo, että kaikissa työtehtävissä on tärkeää ihmisten kannustaminen luovuuteen. On oltava avoin ja ihmisille on annettava mahdollisuus sanoa mielipiteensä hyvässä ja pahassa.

– Täytyy tehdä tosi paljon töitä. Vaadin itseltäni paljon, mutta myös muilta. Toisaalta puolueen puheenjohtajan täytyy olla mahdollistaja. Ei tämä ole yhdestä ihmisestä kiinni.

Hän kertoo nähneensä puolueen varapuheenjohtajana, että puolueen johtaminen on armotonta ja raaka työtä, yksinäistäkin.

"On vain keskustalaisia"

– Minä olen tasan keskustassa. Keskustassa ei ole konservatiiveja tai liberaaleja on vain keskustalaisia, Kulmuni vastaa kysymykseen, miten hän sijoittuu liberaali–konservatiivi-akselilla.

Eikö keskustassa ole melko paljon arvokonservatiiveja?

– Keskustassa on seinät leveällä ja katto korkealla. Se on se mahdollisuus, että tämä voi olla iso kansanliike.

Ministeriruletti ennenaikaista

Kulmunin kilpakumppani, puolustusministeri Antti Kaikkonen, tekisi ministerikierrätyksen vasta vuodenvaihteen jälkeen, kun Suomen EU-puheenjohtajakausi on ohi. Kulmuni leimaa ministeripuheet ennenaikaisiksi.

– Kysymys on kansanliikkeestä ja kansanliikkeen johtajasta. Ministeriin liittyvät asiat ovat sivuseikkoja, Kulmuni sanoo ja jatkaa.

– Totta kai on loogista, että puolueen puheenjohtaja kantaa suurinta vastuuta ja raskain salkku on järkevintä olla puheenjohtajalla, mutta ei pidä ryntäillä ja hätiköidä. Tärkeintä on se, että puolueen kannatus lähtee nousuun.