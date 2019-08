Keskustan puheenjohtajakisasta kieltäytynyt Riikka Pakarinen: "Kannatuksen pakko nousta pääkaupunkiseudulla"

Keskustan varapuheenjohtajana ja europarlamentaarikkona toiminut Riikka Pakarinen kertoo saaneensa pyyntöjä eri puolilta Suomea lähteä tavoittelemaan keskustan puheenjohtajuutta.

Puolueen johtaminen olisi kuitenkin ollut hankalasti sovitettavissa tämän hetkiseen elämän tilanteeseen. Tällä hän tarkoittaa tehtäväänsä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtajana sekä sitä, että kotona odottaa kaksi pientä lasta.

– Pyyntöjä tuli eri puolilta Suomea, mutta aloitin vuoden vaihteessa tässä tehtävässä ja halusin jatkaa tässä, Pakarinen sanoo.

Politiikasta lähdettävä ja tultava takaisin

Pakarinen jatkaa, että puolueen johtaminen sekä ministerinä ja kansanedustajana toimiminen ovat hurjan isoja ja arvokkaita tehtäviä, joihin on kyettävä antamaan kaikkensa. Nykyinenkin tehtävä on vaativa, mutta siinä voi vaikuttaa omaan kalenteriinsa.

– Mielestäni puolueen puheenjohtajan on myös tärkeä olla kansanedustaja.

Pakarinen korostaa, että politiikasta pitää pystyä lähtemään muihin tehtäviin ja palaamaan takaisin politiikkaan. Sekä politiikka että työelämä hyötyvät tästä.

Viestiä kirkastettava

Pakarinen ei ota kantaa keskustan puheenjohtajaehdokkaisiin, mutta puolueen poliittista viestiä on kirkastettava ja ohjelmatyöhön on saatava mahdollisimman paljon ihmisiä. Puolueen kehittämistä ei saa unohtaa, vaikka puolue on hallituksessa.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna ja vahvaa aluepolitiikkaa tarvitaan. Keskustan on kuitenkin otettava huomioon yhteiskunnan muutos.

– Myös pääkaupunkiseudulla pitää menestyä. Se on keskustan menestymisen elinehto, Pakarinen korostaa.

Kehut Sipilälle

Pakarinen seuraa aktiivisesti politiikkaa ja kuvaa parin vuoden tehtäväänsä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) EU-asioiden neuvonantajana erittäin mielenkiintoiseksi.

Keskusta on nyt Pakarisen mukaan syvässä kriisissä, mutta hän ei syyttäisi siitä Sipilää tai pelkästään edellistä hallituskautta.

– Sipilä teki valtavan hyvää työtä ja laittoi Suomen kuntoon. Hän joutui tekemään kovia ratkaisuja, jotka herättivät vastarintaa, mutta ne oli tehtävä.

Pakarinen jatkaa, ettei voisi kuvitella parempaa johtajaa ja esimiestä kuin Sipilä. Hän kehuu erityisesti sitä, miten Sipilä kohtelee ihmisiä.

– En tunnista Sipilää siitä kritiikistä, mitä hänestä on esitetty. On turha syyttää yhtä ihmistä

Pakarisen mukaan Sipilä oli suoraselkäinen ja teki sen minkä lupasi.

– Sipilä ei ollut politiikassa politiikan vuoksi vaan halusi oikeasti muuttaa ja parantaa asioita.