Keskustan puoluehallitus: Toivomme, että SDP tekee tarvittavat johtopäätökset – SDP:n puoluehallitus koolla

Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen, katsoo tänään kokoustanut keskustan puoluehallitus.

Puoluehallituksen mielestä viikonvaihteessa saadut selvitykset Posti -tapauksesta eivät ole riittäviä. Puoluehallitus toivoo, että SDP tekee tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi.

Toimittajille puhunut puoluehallituksen edustaja Johanna Häggman sanoi, että keskustan kanta on viestitty selkeästi SDP:n suuntaan.

– Keskusta on pyytänyt selvityksiä ja ne eivät ole aukottomasti pystyneet todistamaan sitä, että kaikki tieto olisi nyt olemassa, summasi Posti-jupakkaa keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Puoluehallitus tähdentää, että keskusta antaa tukensa viiden hallituspuolueen yhdessä sopimalle hallitusohjelmalle sekä SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n hallitusyhteistyölle.

Kulmuni ei suoraan vastannut kysymykseen, vaatiiko puolue pääministeri Antti Rinteen (sd.). Hän kuitenkin toisti puoluehallituksen kannan, että sosiaalidemokraatit toivottavasti vetävät johtopäätökset.

– Meidän luottamus on horjunut hallituksen toimintakykyyn ja toivotaan, että sosiaalidemokraatit nyt palauttaisivat sen, Kulmuni sanoi.

– Tässä maassa täytyy olla toimintakykyinen hallitus, joka herättää luottamusta kansalaisten ja hallituspuolueiden välillä.

Kulmuni ei myöskään ottanut kantaa siihen, mitä keskusta tekee, jos Rinne jatkaa pääministerinä. Eduskunnan on määrä äänestää hallituksen luottamuksesta keskiviikkona.

Rinne ei kommentoinut

SDP:n puoluehallitus on parhaillaan koolla. Pääministeri Antti Rinne ei kommentoinut tilannetta mitenkään, kun hän saapui paikalle.

– En nyt kommentoi. Me pidetään nyt puoluehallituksen kokous, Rinne sanoi.

Paikalle on saapunut myös eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.), joka sanoi puoluehallituksen käyvän nyt johtopäätökset rauhassa läpi. Lisäksi kokoukseen nähtiin saapuvan muun muassa eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin. '

Vihreät on ollut valmis tukemaan Rinteen jatkoa

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi Twitterissä, että vihreät on ollut valmis tukemaan Antti Rinteen (sd.) jatkamista pääministerinä, kunhan eduskunnalle tehdään selkoa kaikista epäselvyyksistä. Ohisalon mukaan hallituksen toimintatapoja on myös kehitettävä.

Linja perustuu hänen mukaansa sunnuntaina saatuun selvitykseen.

Aiemmin tiedotustilaisuudessa Brysselissä Ohisalo ei ottanut suoraan kantaa Rinteen nauttimaan luottamukseen. Ohisalo vetosi Brysselissä EU-kokouksessa vietettyyn päivään, ja sanoi, että hänen täytyy olla yhteydessä kotimaahan.

– Vihreät on edellyttänyt, että meillä on kaikki tieto käytössä ja ylipäätään, että hallituksella on aina yhtenäiset tiedot käytössään. Olemme myös vaatineet, että toimintatapoja kehitetään, jotta tieto kulkee paremmin, Ohisalo sanoi STT:lle ja Helsingin Sanomille Brysselissä kansainvälisen tiedotustilaisuuden jälkeen.

– Nyt lähden nopeasti Suomeen ja pääsen sitten kartalle asioista, hän jatkoi.