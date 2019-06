Keskustan puoluesihteeri: Rinne tiesi etukäteen, mitkä puolueet hän haluaa hallitukseen

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen arvioi, että hallitustunnustelijalla ja tulevalla pääministerillä Antti Rinteellä (sd.) oli tiedossa jo hyvissä ajoin, mitkä puolueet hän haluaa hallitukseen.

– Rinne oli pohtinut sen etukäteen hyvin tarkkaan, minkä puolueiden kanssa on mahdollisuus saada yhteisymmärrys ja hallitusohjelma kasaan, Pirkkalainen sanoo.

– Hän kunnioitti neuvottelujen vetäjänä sitä loppuun saakka huolimatta valtapoliittisesta asemasta.

Kynnyskysymykset ainoa mandaatti

Pirkkalaisen mukaan keskustan kynnyskysymykset toteutuivat. Jos ne eivät olisi toteutuneet, keskustaan neuvottelijat eivät olisi olleet neuvotteluissa loppuun saakka mukana.

– Ne (kynnyskysymykset) olivat meidän ainoa mandaatti ja oikeutus olla neuvotteluissa mukana. Kun kysyimme puolue-elimiltä, lähdetäänkö hallitusneuvotteluihin, se oli sidottu siihen, että saamme kynnyskysymykset läpi.

Pirkkalainen ei halua kommentoida tarkemmin, kuinka hankalaa keskustan oli löytää yhteisymmärrys vihreiden kanssa. Hän viittaa hallitusohjelmaan ja korostaa, että se osoittaa, että kaikkien viiden puolueen kesken löytyi yhteinen näkemys.

– Minulla ei ole mitään huomauttamista minkään puolueen osalta.

Pirkkalaisen mukaan neuvotteluissa kunnioitettiin hyvin sitä, että puolueiden välillä ja puolueiden tavoitteissa on eroja. Ne pystyttiin sovittamaan yhteen ja ympäröivään tilannekuvaan.

– Siihen ollaan pystytty koko porukalla huolimatta siitä, että olemme erilaisia.

Tavoitteeseen sitouduttu

Hallitusohjelman taloustavoitteet lepäävät pitkälti sen varassa, että Suomen työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Pirkkalainen ei lähde epäilemään tavoitteen realistisuutta.

– Tärkeintä on, että työllisyystavoitteeseen on aidosti sitouduttu.

Hän kysyy, eikö se olisi epärehellisempää, että olisi todettu, että on löydetty vaadittavat toimenpiteet, joilla luodaan 60 000 työpaikkaa, ja uskoteltu, että sillä pärjätään.

– Tämä on realistisempi tilannekuva. Me näemme, että keinoja pitää pystyä päivittämään.

Keskusta sillanrakentaja

Opposition taholta hallitus on jo ehditty leimata sosialistihallitukseksi. Pirkkalainen ei niele näitä syytöksiä.

– Keskusta on poliittiselta asemaltaan aina keskustassa.

Hän muistuttaa historian osoittavan, että keskusta on ollut mukana hallituksissa, joissa on ollut puolueita joko oikeistosta tai vasemmalta.

– Keskustan rooli on aina ollut sillanrakentajan rooli, ja nyt keskusta on hallituksessa porukan kanssa, joka on ideologisesti vasemmalla.