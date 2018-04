Keskustan puoluesihteeriehdokkaat kummeksuvat Liike Nyt -hanketta: "Pelkkä toimintatapojen kritisointi ei riitä yhteiskunnallisen liikkeen sisällöksi"

Keskustan puoluesihteerikandidaatit Jirka Hakala ja Riikka Pirkkalainen ovat seuranneet kiinnostuksella viime päivien uutisointia kokoomuksesta eronneen kansanedustaja Harry Harkimon ja SDP:n ex-puoluesihteerin Mikael Jungnerin Liike Nyt -hankkeesta.

Pirkkalaisen mukaan Harkimon ja Jungnerin esiin nostama politiikan toimintatapojen kriittinen tarkastelu on paikallaan, sillä politiikka ei voi jatkaa vuosikymmenestä toiseen samoilla toimintavoilla samalla kun maailma ympärillä muuttuu.

Liike Nyt -hanke ei kuitenkaan Pirkkalaista vakuuta, sillä se on hänen mielestään pinnallista "pop up -politiikkaa".

– Jos liikkeellä ei ole muuta sisältöä kuin politiikan toimintatapojen kritisointi, se ei ole kovinkaan kestävä yhteiskunnallinen liike, Pirkkalainen sanoo.

Hakalan mielestä Harkimon ja Jungnerin huomiot yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista on otettava huomioon keskustassa ja pidettävä huoli siitä, että puolue on jäsenilleen toimiva väylä maailman muuttamiseksi.

Hakalan mukaan puoluetyössä on tehokkaammin hyödynnettävä erilaisia sähköisiä työkaluja muun muassa virtuaalisten tupailtojen, puoluejohdon tenttaustuntien ja jäsenkyselyjen muodossa.

– Kotisohvalta osallistumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ja otettava käyttöön nykyistä enemmän, Hakala pohtii.

Liike Nyt -hankkeen syvimmästä olemuksesta Hakala kuitenkin kaipaisi lisätietoa.

– Minulle on jäänyt epäselväksi, mikä on se asialista, poliittinen linja tai aate, mikä tulee tätä laitosta pyörittämään. Odotan, että he (Harkimo ja Jungner) kertoisivat sisällöstäkin jotakin.