Keskustassa myönnetään, etteivät talouden reipas kasvuvauhti ja työllisyyden koheneminen riitä nostamaan puolueen surkeita galluplukuja ja viemään puoluetta vaalivoittoon. Tarvitaan avauksia ja näkymää tulevaisuudesta.

– Mitään tajuntaa räjäyttävää ei ole tapahtunut, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula vastaa kysymykseen uusista avauksista.

Rehula ja puoluesihteeri Jouni Ovaska sanovat, että työtä on tehty syksystä lähtien ja ensimmäisiä ituja on pinnassa. Maakunta- ja eduskuntavaaleihin valmistautuminen on käynnissä.

– Siellä on aineksia vaikka minkälaisille avauksille, mutta ne ovat valmisteluvaiheessa, Ovaska sanoo.

Ovaskan mukaan keskustan poliittiset avaukset tulevat nyt näkyviin hallituspolitiikan kautta. Kehysriihessä painopisteenä on kasvun tien jatkaminen.

– Kyllä me jonkinlaisia syöttöjä ollaan matkan varrella tehty, Rehula sanoo ja viittaa pääministeri Juha Sipilän Joensuun puoluevaltuuskunnassa pitämään puheeseen, joka sisälsi 10 tavoitetta, joista yksi uudenlaisen perusturvan luominen.

Itsetunto hukassa

Rehula ei ole vielä huolissaan gallupluvuista, vaikka trendi on laskeva. Yleisradion tuore mittaus näytti 17 prosentin kannatusta.

– Mutta itsetunto pitäisi saada paremmalle tasolle, Rehula sanoo.

Rehulan mukaan keskustassa on luotettava yhteiseen tekemiseen. Samalla hän torjuu jyrkästi väitteet, että hallitus tekisi kokoomuslaista politiikkaa. Hän kehottaa laittamaan keskustan vaaliohjelman, hallitusohjelman ja hallituksen teot rinnakkain.

– Olen valmis lähtemään tupailtaan keskustelemaan ja jopa väittelemään tästä asiasta, Rehula sanoo.

Hän myöntää, että järjestökoneen kehittäminen "on yhden sortin kivireen vetämistä, jossa pitää katsoa asioita pitkällä aikajänteellä."

– Ruostetta on, Rehula sanoo ja jatkaa, että maakuntavaalit on seuraava testi.

"Jotain sieltä on tultava"

Keskustan piirijohtajat ovat moittineet puoluesihteerin työtä. Rehula kuittaa kritiikin rauhallisesti.

– Meidän väen paha olo kanavoituu johonkin. Keskustan puoluekokous ilman henkilövaaleja ei ole mitään, Rehula sanoo.

Vaalikauden loppuaika pitää käyttää kansanedustaja Ari Torniaisen mielestä siihen, että myös heikompiosaiset pääsevät hyötymään talouden kohentumisesta. Huhtikuun kehysriihessä on saatava tuloksia aikaan.

– Jotain sieltä on tultava, Torniainen sanoo.

Toisena hän mainitsee sote-uudistuksen maaliin viemisen.

– Se on rassannut ihmisiä. He ihmettelevät, ettekö te saa päätöksiä aikaan.

Torniainen ei ole vielä huolestunut gallupeista, koska keskusta on käynyt alempanakin ja pääministeripuolueen kannatus ei ole koskaan kovin korkea. Lääkkeeksi hän ehdottaa jalkautumista.

Kansanedustaja Mikko Kärnän mukaan keskustan pitäisi päästä ihmisten iholle ja kertoa myös pienistä ja konkreettisista asioista.

– Ei saa haudata pieniä konkreettisia onnistumisia, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen.

Kärnällä on selkeä näkemys avauksista. Hänen mielestään keskustalla pitää olla visio siitä, mihin perustettavia maakuntia tullaan kehittämään. Toiseksi puolueen tulee Kärnän mielestä tuoda pöytään selkeä oma perustulomalli.