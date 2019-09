Keskustan vahvat vaikuttajanaiset asettuivat Kaikkosen taakse puheenjohtajakisassa: Hyssälä, Jäätteenmäki, Vehviläinen...

Keskustan puheenjohtajuutta lauantaina tavoitteleva puolustusministeri Antti Kaikkonen sai keskiviikkona lisää kovan luokan tukijoita, kun puolueen vahvoina vaikuttajina tunnetut naiset asettautuivat hänen taakseen.

Liisa Hyssälä, Marisanna Jarva, Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Hilkka Kemppi, Eeva Kuuskoski, Mirja Ryynänen ja Anu Vehviläinen ilmoittivat aamupäivällä julkaisemallaan yhteisellä tiedotteella tukevansa Kaikkosta keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

– Puolue tarvitsee kokeneen, keskustelevan puheenjohtajan, jolla on laaja käsitys suomalaisten erilaisista elämänpiireistä, he perustelivat valintaansa.

– Antista saamme puheenjohtajan, jonka johdolla kykenemme terävöittämään keskustan ydintehtäviä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyssälä toimi ministerinä sekä Jäätteenmäen että Vanhasen hallituksissa vuosina 2003–2010, kansanedustajana vuosina 1995–2010 sekä Kelan pääjohtajana 2010–2016. Jäätteenmäki on toiminut keskustan ja Keskustanaisten puheenjohtajana, pääministerinä ja oikeusministerinä sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 2004–2019. Vehviläinen on toiminut useassa hallituksessa ministerinä, viimeksi Sipilän hallituksessa liikenne- ja uudistusministerinä. Kuuskoski on puolestaan toiminut sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1983–1987 ja 1991–1992.

Katainen on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2018 ja hän on toiminut myös Keskustanaisten puheenjohtajana. Myös Ryynänen on tuttu Euroopan parlamentin jäsenenä sekä useamman kauden kansanedustajana. Kemppi on nykyinen kansanedustaja ja Jarva toimi kansanedustajana vuosina 2015–2019.

Tiistaina uutisoitiin myös ministerin tehtävästä perhevapaalle jääneen Annika Saarikon kannattavan Kaikkosta seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Konkarit Kulmunin tukena

Vastaehdokas Katri Kulmunin tueksi on niin ikään asettunut kovan luokan nimiä. Keskustan raskassarjalaiset Mauri Pekkarinen, Timo Kalli, Olavi Ala-Nissilä, Kauko Juhantalo ja Eero Reijonen julkistivat maanantaina asettautuvansa Kulmunin taakse.

Keskusta päättää nykyisen puheenjohtajansa Juha Sipilän seuraajasta ylimääräisessä puoluekokouksessaan Kouvolassa lauantaina.