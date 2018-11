Keskustassa myönnetään: Aluepolitiikassa pakko parantaa juoksua

Keskustan kansanedustajat ja ministerit ovat käyttäneet pitkin syksyä puheenvuoroja, jossa he ovat korostanet aluepolitiikan merkitystä. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) esitti Uutissuomalaisen haastattelussa lokakuussa, että alueellistamispolitiikan uudistaminen on kirjattava uuteen hallitusohjelmaan.

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) vaati viikonvaihteessa paluuta aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen. Hän perusteli tätä sillä, että Suomen kehityksen ja menestyksen keskeiset luonnonvarat ovat eri puolilla maata, ei vain muutamassa suurimmassa keskuksessa.

– Siksi hallitusten, nykyisen ja tulevien, on palattava kokonaisvaltaiseen, holistiseen aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen, Pekkarinen sanoi.

Kipupiste olemassa

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoo Pekkarisen puheen heijastelevan laajemminkin keskustan tuntoja. Lohen mukaan Suomen kuntoon laittamisessa, talous- ja työllisyyspolitiikassa, hallitus on onnistunut, mutta aluepolitiikan kohdalla hallitus ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Sen keskustan ministeritkin ovat tunnistaneet.

– Tämä on yksi iso haaste, jossa on pakko juoksuamme parantaa, koska kyse on meistä kaikista suomalaisista ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisten arkeen, Lohi sanoo.

Lohen mukaan liian vähälle huomiolle on jäänyt, kuinka palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet valtiovallan päätösten johdosta. Kyse ei ole pelkästään luonnollisesta kehityksestä vaan tietoisista päätöksistä. Hän viittaa käräjäoikeusverkkoon, oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) tekemään tuomioistuinviraston sijaintiratkaisuun sekä Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstövähennyksiin, jotka on toteutettu maakunnista.

– Me tunnistamme tämän kipupisteen. Tässä tämä hallitus ei ole onnistunut, Lohi sanoo.

Sarkomaa tyrmäsi Pekkarisen

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa tyrmäsi tiedotteessaan tuoreeltaan Pekkarisen vaateet paluusta kokonaisvaltaiseen aluepolitiikkaan. Sarkomaan mukaan Pekkarisen puheet ovat menneestä maailmasta, kun hän vaati tekemään aluepolitiikassa suunnanmuutoksen.

– Asia on juuri päinvastoin. Juha Sipilän hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on tuottanut paljon hyvää, mutta hallitus ei ole riittävästi hyödyntänyt kaupunkipolitiikkaa. Hallituksen tulisi ryhtyä ripeästi toimiin kaupunkipolitiikan täysimääräiseksi hyödyntämiseksi, Sarkomaa sanoi.

Sarkomaan mukaan kaupunkipolitiikan on oltava seuraavan hallituksen kärkihanke. Aluetaloudellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että kaupungistumisen, talouskasvun ja tuottavuuden välillä on positiivinen yhteys.

– Valtionhallinnon alueellistaminen on ollut kallista, vaikutuksiltaan heikkoa ja jopa vahingollista, Sarkomaa sanoi.

Ilmiöstä keskusteltava

Lohi ihmettelee Sarkomaan kritiikkiä ja sanoo, että syyttelyn sijasta hedelmällisempää olisi keskustella keskittymisilmiöstä ja siitä, onko se hyvästä vai huonosta Suomelle, että toiselta paikkakunnalta työpaikat lähtevät ja asuntojen arvot tipahtavat nollaan ja toisessa päässä ihmisillä ei ole varaa asua.

– Tästä ilmiöstä ja siihen liittyvästä haasteesta tulisi keskustella. Mitä me voimme tehdä ja vaikuttaa siihen sen sijaan että sanotaan, että tämä on menneestä maailmasta.

Lohi myöntää, että kaupungistuminen on megatrendi, mutta silloin ei pidä tehdä sellaisia yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vauhdittavat sitä ja aiheuttavat ongelmia yhteiskunnalle.

Lohi korostaa, ettei ihmisiä voida estää muuttamasta. Työn perässä muutetaan ja pitääkin muuttaa, mutta se ei tarkoita aina sitä, että kotipaikalta pitäisi muuttaa. Siksi tarvitaan erilaisten liikenneratkaisujen kehittämistä.

Lohi myös muistuttaa, että talouden kuntoon laittaminen ja työllisyyden koheneminen näkyy eri alueilla. Satakunnassa, Kainuussa ja Lapissa kärsitään työvoimapulasta, josta hänelle kerrottiin viimeksi Lapin yrittäjäjuhlassa.

– Meillä ei ole kuin yksi iso ongelma, työvoimapula, Lohi kertoo.