Keskustelu koronakriisin johtamisesta käy kuumana – presidentti Niinistö myönsi iltapäivälehdille esittäneensä kriisiryhmän perustamista

Keskustelu koronakriisin johtamisesta käy tällä hetkellä kuumana.

Asia on noussut tapetille etenkin Helsinki-Vantaan lentoaseman myötä. Kritiikkiä on herättänyt, että lentokentällä ei ollut alussa riittävää karanteeniohjeistusta- ja valvontaa palaaville matkustajille. Myös hallitus on itse myöntänyt, että asia ei ole sujunut täysin oppikirjan mukaisesti.

Hankaluutta asiassa loi se, että lentokenttä osui monen eri hallintoalan tonteille eikä siksi pysynyt ainakaan heti hallituksen näpeissä.

STT:n tietojen mukaan sekä hallituksen että opposition riveissä on käyty erilaisia epävirallisia keskusteluita siitä, miten johtamista koronakriisissä voitaisiin tehostaa ja selkeyttää.

Presidentti ehdotti kriisiryhmän perustamista

Keskustelua on käyty myös presidentin roolista päätöksenteossa. Sekä Ilta-Sanomat että Iltalehti uutisoivat lauantaina, että presidentti Sauli Niinistö olisi esittänyt hallitukselle koronakriisiä varten erityisryhmän tai niin sanotun "nyrkin" perustamista.

Iltalehti kertoi alussa myös, että kriisiryhmästä olisi keskusteltu ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Lehti kuitenkin oikaisi uutistaan. Lehden mukaan asiasta on keskusteltu, mutta ei valiokunnassa.

Niinistö itse myönsi sunnuntaina Ilta-Sanomille käyneensä pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa viestinvaihtoa kriisiryhmästä torstaina. Presidentti myönsi pohtineensa, olisiko eri alan asiantuntijoista mahdollista koota koronakriisissä jonkinlainen kriisiryhmä.

– Minun päässäni ja ymmärtääkseni monen muunkin on syntynyt tuumailuja siitä, olisiko näistä asiantuntijoista koottavissa jonkinlainen kriisiryhmä eli käytännöntoimijat miettimään yhdessä hallinnon kanssa asioita, presidentti sanoi Ilta-Sanomille.

Ryhmällä ei Niinistön mukaan luonnollisestikaan olisi minkäänlaista päätöksentekovaltaa.

– En missään tapauksessa ajattele, että sillä olisi mitään päätäntävaltaa. Ainoastaan, että se nostaisi esiin ajatuksia ja tekisi ehdotuksia.

Presidentin mukaan hän ei myöskään ole ajatellut, että presidentti itse kuuluisi kokoonpanoon.

Valtioneuvoston näkemys asiaan on, ettei erilliselle kriisiryhmälle ole tarvetta. Niinistö sanoo IS:lle pitävänsä täysin ymmärrettävänä, jos asia halutaan järjestää toisella tavalla. Presidentti ei ole kommentoinut asiaa STT:lle.

Marin kommentoi asiaa Twitterissä sunnuntaina toteamalla muun muassa, että kriisiaika ei ole hetki kyseenalaistaa toimivaltaisten viranomaisten osaamista.

Vanhanen: Uudelle "kriisinyrkille" ei tarvetta

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoo STT:lle, että Suomessa käydään tällä hetkellä laajasti keskustelua siitä, johdetaanko koronakriisiä nyt oikealla tavalla. Hänen käsityksensä mukaan hallituksen tai eduskunnan johdon piirissä ei ole suunniteltu erillisen turvallisuusryhmän tai "nyrkin" perustamista.

– Niillä, joille asia kuuluu, ei ymmärtääkseni ole minkäänlaista suunnittelua ollut.

Vanhanen myös sanoo, ettei hänelle itselleen ole tehty ehdotusta "nyrkin" perustamisesta.

– Se on tullut kansalaiskeskustelusta, ihan politiikan ulkopuolisilta tahoilta.

Iltalehti kertoi lauantaina, että Niinistö olisi ollut torstaina yhteydessä Vanhaseen ja esittänyt tälle ajatuksensa turvallisuusryhmästä.

Vanhanen ei ole itse innostunut erillisen turvallisuusryhmän perustamisesta kriisin johtamista varten.

Hän ei myöskään näe tarvetta Niinistön kuvailemalle asiantuntijaryhmälle, sillä pääministerin valtiosihteerin johdossa toimii jo työryhmä, johon kuuluvat kaikki kansliapäälliköt ja sen alla ryhmä, jossa ovat mukana kaikki ministeriöiden valmiuspäälliköt.