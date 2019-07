Kestävän kehityksen matkailun supertrendi voisi yltää Viitasaarelle – matkailualan professori näkee Sydän-Suomen matkailussa isoja mahdollisuuksia

Matkailu on suuressa muutospaineessa massamatkailun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen takia. Onko matkailubisnes tuhoon tuomittu, ja tuleeko tilalle virtuaalimatkailu, jossa ihminen pääsee kotisohvaltaan hetkessä kokemaan minkä tahansa maailman matkailuihmeen?

Viitasaarella vieraileva professori Jukka M. Laitamäki New 29 Yorkin yliopiston Jonathan M. Tisch Center of Hospitality -laitokselta on näiden suurten kysymysten keskiössä. Laitamäki uskoo matkailun jatkavan kasvuaan, mutta täysin uudessa muodossa.

– Ilmastonmuutos ja massaturismi antavat kovat paineet matkailun muuttumiselle. Matkailubisnes ei kuitenkaan kuole, vaan muuttuu perusteellisesti. Nyt on alkamassa uusi matkailun supertrendi, kestävän kehityksen matkailu, hän sanoo.

Kestävän kehityksen matkailun periaate on määritelty siten, että jokainen sukupolvi jättää matkailun kautta taakseen paremman yhteiskunnan kuin on perinyt. Laitamäki sanoo monien jo nyt tarkastelevan kriittisesti matkailun aiheuttamia päästöjä sekä sosiaalisia ja kulttuurillisia vaikutuksia.

– Etenkin milleniaalien sukupolvi tekee matkailupäätöksiä sen mukaan, mikä on matkailuyrityksen hiilijalanjälki ja vaikuttaako loma positiivisesti vai negatiivisesti alueen ympäristöön, talouteen sekä sosiaaliseen että kulttuurilliseen kehitykseen.

– Jo nyt monet menevät Turusta Eurooppaan junalla Haaparannan kautta lentomatkustamista välttääkseen. Ruotsissa lentomatkailu on vähentynyt jopa 20 prosenttia, sanoo Laitamäki.

Liikaturismi on monella alueella suuri ongelma, joka saa matkailijat vierastamaan kohteita.

– Alueiden vetovoimaa on hyväksikäytetty liian ahneesti, jolloin alueen luonto on kärsinyt ja sosiaaliset ongelmat ovat kärjistyneet. Lisäksi Disneylandin matkiminen ja halvat tuontimatkamuistot ovat syöneet paikallista kulttuuria, Laitamäki pohtii.

– Massaturismin kohteet eivät houkuttele, koska autenttisuus ja yksilöllisyys ovat päivän sana. Nyt halutaan mieleenpainuvia ja ainutlaatuisia elämänkokemuksia. Tulevaisuudessa menestyvät ne matkailualueet, jotka tämän sisäistävät ja sitoutuvat kestävän kehityksen ajatukseen.

Laitamäki on tutustunut Viitasaaren ja lähialueen matkailutarjontaan, jota markkinoidaan Loma-Seutuna.

– Viitasaaren seudulla on jo paljon hyviä kestävään matkailuun liittyviä autenttisia matkailuelämyksiä. Täällä on Musiikin Aika, Traktorijatzit, sankohiivintää, metsäkylpyä, kalastuskoskia, kansallispuistoja, savusaunoja ja puhdasta luontoa. Elämyksiä ei ole välttämättä osattu markkinoida kovinkaan asiakaslähtöisesti ja myyntihenkisesti. Matkailukokemuksia löytyy, mutta niiden tarinat pitää saada asiakaskohderyhmien tietoon, Laitamäki sanoo.

Laitamäki antaa vinkin alueen matkailubrändin nimeksi.

– Lomaseutu on niin yleinen nimi, ettei se erotu. Sydän-Suomi, Heart of Finland, on ehdottomasti parempi, sillä se on mieleenpainuva, ja herättää positiivisia tunteita.

Lappi ei ole saavuttanut suvereenia asemaansa Suomen matkailussa noin vain.

– Sen eteen on tehty työtä kymmeniä vuosia. Täälläkin kannattaa miettiä matkailun tuotekehitystä ja markkinointia investointina: jos saadaan Nelostien liikenteestä pysähtymään vaikkapa prosentti lisää, ja jos se tuo vaikka miljoona euroa lisää matkailutuloa ja kerrannaisvaikutuksia alueelle, niin eikö silloin esimerkiksi 50 000 euron panostus tuotekehitykseen ja markkinointiin ole kannattava investointi?

Joka kesä rengiksi Viitasaarelle

Joka kesä professori Jukka M. Laitamäki saapuu New Yorkin pilvenpiirtäjien varjoista Viitasaaren Pyydysmäen honkien siimekseen viikoksi pariksi. Lomailemaan? Ei, vaan ystävänsä Upi Vartiaisen maatilalle kesärengiksi.

– Täällä ei olla jouten. Aina on jotain nikkarointia, aitojen korjaamista, nurmikon niittoa, joutsenten ja kurkien syöttämistä tai muuta talon askaretta. Tämä on parasta hyötyliikuntaa ja loistavaa vastapainoa omalle työlle. Täällä näkee käytännön tuloksia työstään, hän kiittelee.

Kauhavalla syntyneelle miehelle Viitasaaren maisemat ovat muuttuneet suomalaiseksi sielunmaisemaksi.

– Yhtenä kesänä sain Upilta potkut, sillä hänen mielestään otin työn lomassa liian pitkät päivänokoset aitassa kuumana kesäpäivänä. No, 14-vuotias poikani sai tehdä työni ja sen loman minä vain laiskottelin poikani siivellä, hän nauraa.

Yhdessä saunoessa miehet puhuvat ja puivat paljon asioita – esimerkiksi miettivät, miten kaunis Viitasaari voisi tulevaisuudessa menestyä. Matkailun kehittämisestä on puhuttu paljon, ja saunan lauteilla Upi Vartiaiselle syntyi idea MatkailuAreena Viitasaarella -tapahtumasta Suomi Areenan tapaan.

Ideasta tuli totta ja kaikille avoin matkailun asiantuntijoiden paneeli järjestetään Viitasaarella huomenna.