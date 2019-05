"Ketään ei pidä jättää Välimereen hukkumaan" – demareiden keskisuomalaista eurovaaliehdokasta tentattiin maahanmuutosta

Yannick Lahden (sd.) eurovaalikampanja pysähtyi torstaina Jyväskylän Aalto-salissa. Aktiivisesti Keski-Suomessa, Tampereella ja Helsingissä kampanjansa kanssa kiertänyt Lahti veti yhdessä toisen demariehdokkaan, Jaana Ylitalon (sd.), kanssa reilun määrän väkeä kuuntelemaan SPD:n visioita tulevaisuuden Euroopasta.

Tilaisuus ei ollut perinteinen jalkautuminen kadulle, vaan Susanna Huovisen johtama paneelinomainen keskustelu. Tilaisuuden alussa esiintyi Duo Mimi & Vilpertti. Yleisön kysymyksille oli jätetty aikaa tilaisuuden jälkeiselle kahvihetkelle.

Keskustelun alussa esiin nostettiin yhteiskunnassa kasvava euromyönteisyys, mikä vaikuttanee myös tulevien vaalien äänimäärään.

Kentältä ja sosiaalisesta mediasta Lahdella on ristiriitaisia kokemuksia kielteisyydestä, mutta hän pitää kehitystä silti pääasiassa hyvänä.

Ehdokkaita tentattiin ensimmäisenä sosiaalisesti kestävän Euroopan rakentamisesta, ja siihen tarvittavista keinoista.

– Jos perhe käy töissä, mutta ei tule palkoillaan toimeen, on se minusta väärin. Ei ole väliä, onko tämä perhe Kreikassa vai Hyvinkäällä, se on meidän kaikkien ongelma. Tätä pitää ehkäistä sosiaalisesti kestävällä kehityksellä, joka alkaa äänestyksestä. Esimerkiksi Brexitiä ei olisi tapahtunut, mikäli kaikki olisivat äänestäneet, Lahti kertoi itselleen tärkeistä arvoista.

Lahti kertoi, että ihmisiä on kampanjakiertueen aikana huolestuttanut etenkin se, ettei omalla äänellä olisi merkitystä.

– Nuoret tuovat suuret kysymykset esiin nopeasti, mutta näitä huolia on ihmisillä kauttaaltaan. Nuoria on puhuttanut myös tuore artikla 13 -väittely.

Lahti uskoi, että vastikään käydyt eduskuntavaalit vievät äänestysintoa eurovaaleista.

– Voi olla jo myöhäistä herätellä ihmisiä äänestämään. Toivottavasti päästään yli edellisen lukeman, hän sanoi.

Laajemmista kokonaisuuksista päädyttiin lopulta maahanmuuttoon. Miten Lahti vastaa ihmiselle, joka vaatii rajoja kiinni?

– Toiset eivät edes halua keskustella asioista, mutta kadulla vastaan tulevista henkilöistä monen kanssa asiasta voi jutella rakentavasti. Kunnioitan heitä. Minun kantani on se, ettei ketään jätetä hukkumaan Välimereen, jos on mahdollisuus estää se. Meillä Euroopassa on.

Keskustelutilaisuuden lopetti kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.), joka muistutti paikallaolijoita siitä, että kansaa revitään nyt rikki, ja se näkyy joka päivä. Hän toivoi aktiivista yhteistyön edesauttamista ja äänestämistä, jotta EU-vastaiset toimijat eivät saa liikaa valtaa päätöksenteossa ja Euroopan johtamisessa.

Tilaisuuden jälkeisessä kahvittelussa yleisöllä oli vapaampi mahdollisuus esittää ehdokkaille kysymyksiä. Jyväskyläläinen Raimo Rajanen oli huolissaan Euroopan alueella tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista ja maapallon väestönkasvusta. Hän kysyi Lahdelta, millainen Euroopan vastauksen esimerkiksi Afrikalle tulisi olla.

– Afrikassa ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että he lähtevät pois kotimaastaan, jossa ei voi enää viljellä. Mielestäni meidän pitäisi Euroopassa pystyä kohdentamaan apua tarkemmin. Joidenkin arvioiden mukaan avustuksesta 40 prosenttia menee sitä tarvitseville, ja se on huono suoritus. Myös naisten aseman parantaminen auttaisi asiaa varmasti.