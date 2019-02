Keuruu-Multia-laturetki kutsuu 60. kerran – metsäladuilla on roskia ja järvien jäillä vettä, mutta reitti pannaan viikonlopuksi kuntoon

Keuruu–Multia-laturetki sujutellaan perinteiseen tapaan maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Naapurusten välinen kuntotapahtuma kutsuu 60. kerran kaikenikäisiä hiihtoharrastajia reippailulle.

Varhain alkanut kevät tuo retkijärjestelyihin vaikeuskerrointa: Esimerkiksi metsäladut ovat paikoin roskaiset, Keuruulla Tarhian ylitys on todennäköisesti jätettävä väliin, ja Ruokosjärven jää Veikkolasta Keuruun suuntaan vaatii lumetusta.

Lauantaina 2.3. laduille lähtevät luistelutyylillä hiihtävät, sunnuntaina perinteistä sivakoivat. Matkaa voi taittaa joko kuntakeskuksesta toiseen lähes 25 kilometriä – ja takaisinkin, jolloin taivalta tulee miltei 50 kilometriä. Retkeen voi osallistua myös vaikkapa vitosen lenkin heittämällä tai liittymällä mukaan lauantaiseen lasten omaan laturetkeen Keuruun Kurkisaaressa.

– Testiryhmä hiihti laturetken viime viikonloppuna. Reitti on hyväluminen, mutta runsaiden puiden kaatumisien ja taipumisien vuoksi metsätöitä on jouduttu tekemään. Loppuviikosta reitti ajetaan vielä hyvään kuntoon, kertoo Keuruun kaupungin vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola.

– Puista tippunutta roskaa on ladulla paikka paikoin erittäin paljon. Reitin ajaminen ja pahimpien kohtien lumeaminen vähän helpottavat tilannetta, mutta roskilta ei voi matkan aikana välttyä. Luvattu pakkaskeli toivottavasti kuitenkin vähentää roskien vaikutusta suksen alla.

Laturetki on ilmainen, mutta virkistysasemien palvelut maksullisia. Tarjolla on myös suksien voitelua ja aamulla kuljetus Keuruun ja Multian välillä. Keuruun uimahalli on avoinna molempina päivinä.

Ensimmäinen Keuruu–Multia-laturetki järjestettiin 24.3.1957. Kahdesti – vuosina 1967 ja 2017 – tapahtuma on jouduttu jättämään väliin huonojen kelien vuoksi. Enimmillään osanottajamäärä on noussut yli 3 000:een. Tähän mennessä laturetken on sujutellut kaiken kaikkiaan lähes 100 000 hiihtäjää.

Läntisen Keski-Suomen oma laturetki on saanut neljästi valtakunnallisen laturetken statuksen: vuosina 1977, 1987, 1997 ja 2002. Tapahtumaan liittyy aina kutsuvierashiihto, ja vuoden 1977 ensimmäiseen valtakunnalliseen Keuruu–Multia-laturetkeen osallistui myös presidentti Urho Kekkonen.

Laturetken järjestelyissä on ollut 60 vuoden aikana mukana useita eri tahoja. Tätä nykyä panoksensa antavat Keuruun kaupungin vapaa-aikatoimi, Multian kunnan liikuntatoimi, Keuruun Latu, Jukojärven Veikot, Keuruun seurakunta, Multian Lions Club sekä Keuruun Kisailijoiden hiihto- ja suunnistusjaostot.