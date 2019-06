Keuruu esti jättivelalla korjausvelan kertymistä

Keuruun kaupunki jatkaa mittavan lainakannan lyhentämistä ja tavoittelee jälleen positiivista tulosta. Kaupungin johtoryhmä sekä kaupunginhallitus ovat linjanneet ensi vuoden talousarvioon toimintakatteen raamiksi noin 59 miljoonaa euroa. Talousarvioraami syntyi seminaarissa viime maanantaina. Talousjohtaja Tero Mäkelä kiteyttää asian niin, että Keuruun kaupunki on mieluummin velkaa kuin korjausvelkaa.

– Toki korjausvelkaakin on, mutta vähemmän kuin siinä tapauksessa, että emme olisi investoineet ja velkaantuneet. Velka nykyisellä korkotasolla on tunnuslukuongelma. Konserni on 100 miljoonan euron lainakannastaan huolimatta hyvin maksukykyinen, itse asiassa maakunnan parhaita vuosikatteen osalta. Kaupungin lainakanta on 54,8 miljoonaa euroa, ja siitä maksoimme korkoja vain 30 000 euroa. Lainasalkussamme on paljon lyhytaikaisia lainoja, joiden olemisesta pankki maksaa. Pitkäaikaisista lainoista kertyi korkomenoja 100 000 euroa, josta pankin negatiiviset korot söivät tuon leijonan osan, sanoo Mäkelä.

Mäkelän mukaan Keuruun talout­ta helpottaa merkittävästi valtionosuuksien määräaikaisten leikkausten päättyminen. Hän luki Rinteen hallituksen ohjelmaa tuoreeltaan, ja ainakaan vielä ei ole tietoa valtionosuuslainsäädännön muutoksista.

– Kuntaliiton ennakkolaskelmat osuvat perinteisesti hyvin. Niiden pohjalta laskin, että Keuruu on saamassa 1,7 miljoonan euroa nousua valtionosuuksiin. Nettomenojen kasvua on 423 000 euroa. Se jää yhteen prosenttiin eli hyvin maltilliseksi. Lainamäärää voinemme vähentää 300 000 eurosta miljoonaan euroon, sanoo Mäkelä.

Keuruu on investoinut muun muassa kouluihin tällä vuosikymmenellä, ja erityisen kalliita taloudelle olivat vuodet 2013–2016. Huippu oli vuonna 2015, kun investointimenot ylittivät 18 miljoonaa euroa. Toissa vuonna kaupunki palasi normaaliin investointitasoon. Nyt edessä on maltillinen nosto. Isoimmat panostukset ovat Jaakonsuon vedenpuhdistamon putsarin jatko, keskuskeittiö ja kunnallistekniikkaa.

– Raamissa nettoinvestointitaso on kuusi miljoonaa euroa, ja kieltämättä se on ehkä tiukka. Takavuosien hurjasta investointivauhdista huolimatta olemme pystyneet koko ajan positiivisiin tuloksiin, ja vuoden 2017 tulos oli muistissa oleva historian kaikkien aikojen paras.

Keuruun päättäjät korottivat kunnallisveroa yhdellä prosenttiyksiköllä viime vuonna. Kaupunginjohtaja Hannu Mars luonnehtii päätöstä vastuulliseksi, poliittisesti raskaaksi, mutta myös välttämättömäksi viime vuoden tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Samaa mieltä on Mäkelä. Kouluinvestoinneissa on turvauduttu lainalukemia siistiviin leasingrahoituksiin vasta viime vuonna, kun kaupunki päätti panostaa Pohjoislahden kyläkouluun. Sen miljoonan euron lisärakennus on leasingkohde.

– Se on meillä tuon rahoitustavan pilotti. Verotuloihin ennakoimme 300 000 euron pudotusta, mutta tätä tasoittaa tuo ennakoitu valtionosuuksien tason kasvu viime vuodesta. Korot ovat alhaalla ja Euroopan keskuspankki EKP jatkaa korkoelvytystä. Velkaa on paljon, mutta olemme jo vuonna 2017 siirtyneet ottajista velan maksajiksi, toteaa Mäkelä.