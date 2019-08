Keuruu haluaa Unicefin Lapsiystävälliseksi kunnaksi: "Lapsiystävällisyydellä on täällä pitkä perinne"

Keuruun kaupungin strategiassa kaupunki on lapsiperheiden paratiisi vuonna 2022. Tavoitetta Keuruu toteuttaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallilla. Kunnat voivat hakea malliin mukaan kehittääkseen omasta kunnastaan lasten oikeuksia edistävän kunnan. Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessa Keuruun hakemuksesta.

– Tämä hekemus on täysin linjassa sen kanssa, mitä Keuruulla on jo pitkään toimittu. Lapsiystävällisyydellä on täällä pitkä perinne, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Mars.

Mallin perustana ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin kansainvälinen Child Friendly Cities -malli. Sen mukaan lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Mallin yhteyshenkilönä toimii perhekeskuksen palveluohjaaja ja koordinaatioryhmänä kunnan Lape työryhmä.

Keuruulaisen lapsiystävällisyyden perustana ovat turvallinen ympäristö sekä terveet päiväkodit ja koulut. Rakennusinvestointien lisäksi kaupunki on panostanut perhetyöhön ja lastensuojeluun. Kaupunki myös tukee lasten harrastustoimintaa yhdistyksille myönnettävillä avustuksilla ja ilmaisilla harrastetiloilla. Keuruulle valmistui Suomen ensimmäinen lapsuuspoliittinen ohjelma naisvaltuutettujen aloitteesta vuonna 1996.