Keuruu laittoi Kalettoman kyläkoulun nettiin huutokaupattavaksi

Keuruun kaupunki on asettanut myyntiin huutokaupalla vanhan Kalettoman kyläkoulun Kiertonet.fi palvelun kautta. Kaupunki käytti nettipohjaa keväällä vastaavalla tavalla Valkealahden kyläkoulun myynnissä. Kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjosen mukaan netti ja some ovat osoittautuneet toimiviksi välineiksi markkinoinnissa.

– Myynnissä on tärkeää saada tieto leviämään laajalle, ja tässä nettialusta kieltämättä on tehokas kuten kaikkiaan some. Kalettoman kyläkoulun koulutoiminta päätyyi vajaat kymmenen vuotta sitten, sanoo Pohjonen.

Koulukiinteistö myydään ostohetken kunnossa, eikä sillä ole takuuta. Kohteeseen ei ole tehty kuntokartoitusta tai kuntotutkimusta Keuruun kaupungin toimesta.

– Otamme tarjouksia vastaan 10. syyskuuta saakka. Tässä jää ostajalle vastuuta. Ostajan tulee perehtyä rakennukseen ja todeta sen kunto ennen tarjouksen tekemistä, toteaa Pohjonen.

Rakennus on valmistunut vuonna 1951, ja siinä on kevyellä polttoöljyllä toimiva öljylämmitys. Kyläkoulu sijaitsee noin hehtaarin tontilla aivan valtatie 23:n välittömässä läheisyydessä katuosoitteessa Kalettomantie 9. Hinta määräytyy tarjousten perusteella, jotka Keuruun kaupunginhallitus hyväksyy tai hylkää kokouksessaan erillisen päätöksen mukaan.