Keuruu panostaa vesistöjen kuntoon – velkasalkun keventäminen on kaupungin tavoitelistan kärjessä

Jos Keuruun kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä haluaa nostaa esiin yhden asian, on se Jaakonsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus. Rahaa siihen on varattu 3,8 miljoonaa euroa, runsas puolet 6 miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tänä vuonna aloitetun ja kolmelle vuodelle jaksotetun remontin kustannusarvio on 6,8 miljoonaa.

– Kaupunki panostaa vesistöjen tilaan, mikä on keuruulaisille tärkeä asia. Tällä investoinnilla voimme taata Keuruun ja Multian jätevesien käsittelyyn huippuluokan puhdistusta pitkäksi aikaa, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Mars.

Puhdistamon ympäristölupa vaatii kaupungilta kehittämistoimia. Kun pakkanen alkaa olla parinkymmenen asteen luokkaa, eivät avoaltaissa puhdistustyötä tekevät bakteerit tahdo hänen mukaansa jaksaa uida, ja puhdistustulos laskee merkittävästi.

– Nyt systeemi muuttuu aivan toisenlaiseksi. Tällä rahalla meille on luvattu Suomen parasta tekniikkaa.

Jaakonsuon lisäksi kaupungin liikelaitos Keuruun Vesi investoi verkoston saneeraukseen ja laajentamiseen.

Talonrakennuksen puolella merkittävin kohde on terveyskeskuksen keittiön saneeraus. Pohjoislahden koulun uusi liikuntatila valmistuu leasingrahoituksella.

Jos Mars saisi muuttaa budjetista yhden tunnusluvun, olisi se sekä peruskaupungin että kuntakonsernin suuri lainamäärä. Laiva on kuitenkin onneksi kääntynyt, ja tänä vuonna aloitettua velkamäärän vähentämistä päästään jatkamaan ensi vuonna, mikä oli budjetin laadinnassa yksi keskeinen tavoite. Hänen mukaansa velkaantumisen aika on ohi, ja takaisinmaksu määrää tulevia toimia.

Talousjohtaja Tero Mäkelä painottaa kuitenkin, että iso velkamäärä on kaupungille edelleen vain tunnuslukuongelma. Näin siksi, että korot ovat yhä hyvin alhaalla. Siihen, että ne näyttäisivät olevan nousussa, on hänen mukaansa taloussuunnitelmassa varauduttu.

– Viime vuoden lopussa meillä oli lainaa 56 miljoonaa euroa, mutta korkokulut olivat vain 40 000 euroa.

Yksi keskeisistä tavoitteista oli tilikauden positiivinen tulos, mutta siitä ollaan jäämässä vajaat 100 000 euroa. Mars uskoo sen kuitenkin kääntyvän positiiviseksi, sillä toteuma on yleensä ollut talousarviota parempi.

Ja vaikka näin ei kävisikään, pitää Mäkelän mukaan muistaa, että kaupungilla oli viime vuoden lopussa taseessaan 8,6 miljoonaa euroa ylijäämää.

– Kyllä se yhden sadan tonnin alijäämän kestää varsikin, kun tältä vuodelta ylijäämää on tulossa lisää.

Tavoitellusta toimintakatteesta budjettiesityksessä jäätiin 1,2 miljoonaa euroa. Syynä oli ennakoitua suurempi palvelujen osto.

Valtionosuudet vähenevät ensi vuonna 0,7 miljoonaa, mutta verotuloihin on arvioitu 2 miljoonan euron lisäys.

– Se on iso kasvu, mutta perustuu Kuntaliiton kuntakohtaiseen ennustekehikkoon. Ehkä siinä vähän on optimismia, Mäkelä myöntää.

Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen ero katetaan kassavaroin.

Taloussuunnitelman aikana kuntien tehtävistä huomattavan osan pitäisi siirtyä maakuntien vastuulle. Siirron taloudelliset vaikutukset ovat Marsin mukaan kuitenkin arvailujen varassa.

– Veroprosentti, "liikevaihto" ja henkilöstö putoavat puoleen, mutta hyvä, että edes jotain tuttua ja turvallista jää: velat.