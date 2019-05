Keuruulaiskuvanveistäjä Timo Hannusen Kuuntelija käy puhtaana kesään

Keuruun museo on puhdistuttanut keuruulaiskuvanveistäjä Timo Hannusen Kuuntelija-teoksen, joka on sijoitettu Keuruun pääkirjaston edustalle. Kaupungin taidekokoelmaan kuuluva veistos on ensi kuussa 50 vuotta täyttävän taiteilijan ensimmäinen julkinen teos Keuruulla.

– Veistos paljastettiin 25.9.2000. Alkusysäys sen hankitaan tuli Sulo Rissasen testamenttilahjoituksesta, joka oli osoitettu hirviaiheisen veistoksen saamiseen Keuruulle. Työn tilasi kaupungin sivistyslautakunta, taustoittaa museonjohtaja Ritva Pulkkinen.

Keuruun museo hoitaa kaupungin kahta taidekokoelmaa, jotka edustavat keuruulaisten taiteilijoiden taidetta. Kuuntelijan konservointisuunnitelman laati Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin restauroinnin opiskelija Noora Viinikka.

– Kesän kuluessa museo tutkii ja laatii tarvittavat konservointisuunnitelmat myös muihin kaupungin taidekokoelmaan kuuluviin julkisiin veistoksiin, Pulkkinen kertoo.