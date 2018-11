Keuruulaislähtöinen tubetähti Mmiisas julkaisi oman vaatemalliston

Keuruulaislähtöinen tubettaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila ja suomalainen muotitalo Ivana Helsinki julkaisivat ensimmäisen yhteisen vaatemallistonsa. Mmiisas x Ivana Helsinki -mallistossa nähdään ripaus Ivana Helsingin historiaa yhdistettynä nykyaikaisiin katumuotitrendeihin.

– Tykkään pukeutua rentoon ja urbaaniin katutyyliin. Samaa fiilistä lähdettiin hakemaan tässä mallistossa. Oman vaatemalliston tekeminen on ollut unelmani jo pitkään. On upeaa ottaa ensiaskeleet muotisuunnitteluun juuri Ivana Helsingin kanssa, kuvailee malliston ilmeestä vastannut Rotola-Pukkila.

Ivana Helsinki juhlii tänä vuonna 20-vuotiasta taivaltaan, ja Rotola-Pukkilan kanssa luotu street-henkinen mallisto on suunniteltu juhlavuotta kunnioittaen. Yhteistyö on kummallekin taholle merkittävä.

– Olemme aikoinaan lähteneet liikkeelle nimenomaan street-henkisistä vaatteista. On mahtavaa saada tuoda historiaamme uudella tavalla esille. Minulla itselläni on pitkän linjan tausta lumilautailun, rullaluistelun ja skeittauksen parissa, kun lajit ensimmäisessä aallossa rantautuivat Suomeen 1980-luvun puolivälissä. Mallistossa nähdään selkeitä linjoja, kirkkaita värejä, positiivista uhmakkuutta ja asennetta, ripauksella Brooklynin boheemia utuisuutta. Miisan kanssa oli ihana työskennellä. Sukupolvien kohtaaminen näkyy kauniina harmoniana ja väkevänä, kompaktina mallistona. Karismaa ei voi stailata”, sanoo Ivana Helsingin taiteellinen johtaja Paola Suhonen.

Mmiisas-kanavalla on lähes 380 700 tilaajaa Youtubessa. Rotola-Pukkila on valittu sadan vaikutusvaltaisimman suomalaisnaisen joukkoon Kauppalehden toimesta vuonna 2016 ja hän on yksi Suomen ensimmäisistä YouTuben kautta julkisuuteen nousseista tähdistä. Hän on myös ollut ehdolla Inspiration Blog Awards -gaalassa vuonna 2018 ”Vuoden tyylikkäin” -kategoriassa.