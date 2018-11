Keuruulaisveteraani sai kirjeen presidentiltä – keitä muita on kutsuttu Linnan juhliin?

Keuruulainen sotaveteraani, sotainvalidi Sakari Lahtinen, 95, sai kutsun presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

– Se oli täysin yllätys, Lahtinen kertoo.

– Olen menossa juhlaan. Saattajanani siellä toimii naantalissa asuva pojanpoikani.

Sotaveteraanit ovat itsenäisyyspäivän kunniavieraita. Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio ovat kertoneet kutsuneensa tänäkin vuonna juhlaan veteraaneja ja lottia eri puolilta Suomea.

Perinteisesti presidentti on kutsunut juhlaan myös muun muassa maakunnan yrittäjiä, taiteilijoita ja urheilijoita.

Vieraiden joukossa on tänä vuonna erityisesti suomalaisia, jotka ovat toimineet ilmaston ja ympäristön hyväksi.

Keskisuomalainen seuraa itsenäisyyspäivän vastaanottoa ja juhlaan valmistautumista. Saitko kutsun? Tunnetko kutsuttuja? Kerro asiasta soittamalla numeroon 014 622 271 tai sähköpostitse osoitteeseen uutiset@keskisuomalainen.fi.

Linnassa juhlii myös monia muita keskisuomalaisia. Jyväskyläläinen Kaisa Wallinheimo astelee tänä vuonna juhliin jyväskyläläisten Tommi Soidinmäen ja ompelimoyrittäjä Iina Naumasen suunnittelemassa puvussa. Kaisa Wallinheimo on kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) puoliso.

– Iina on tehnyt minulle pukuja jo vuosia. Nyt kun hän ja Tommi ovat aloittaneet yhteistyötä, tuli puhetta, että jos he suunnittelisivat minulle puvun. Se on kunnia, Kaisa Wallinheimo kertoo.

Pukua ryhdyttiin toden teolla suunnittelemaan pari viikkoa sitten.

– Tämä on heidän mallistoaan, joten suunnitelma oli jo olemassa. Tykkäsin siitä heti.

– Puku on musta. Siinä on jänniä yksityiskohtia, mutta se on yksinkertaisen tyylikäs.

Puku ommellaan Naumasen yrityksessä, Ateljé Iinassa.

Wallinheimo laskee osallistuvansa tänä vuonna Linnan juhliin yhdeksättä kertaa. Hän kuvailee juhlaa lämmintunnelmaiseksi.

– Se on hyvän fiiliksen juhla.

Jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) osallistuu juhlaan ensimmäistä kertaa.

– On kunnia saada kutsu juhlaan, vaikka se työn puolesta tuleekin. Odotan juhlaa mielenkiinnolla ja jännityksellä, Mäkinen kertoo

– En ole koskaan varsinaisesti Linnan juhlia televisiosta seurannut, mutta on mielenkiintoinen kokemus päästä mukaan.

Mäkisen osalta varsinaiset juhlavalmistelut ovat vasta alkamassa.

–Kotoa löytyy yksi mahdollinen puku ja jos on tarpeen, etsin uuden juhlaan sopivan vaihtoehdon.

Mäkisen kanssa juhlii puoliso Jussi Kaarisalo.