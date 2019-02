Keuruulla saa kaasutella kelkalla vapaasti pitkin metsämaita – ex-varuskunnan maastossa on nyt freeride-alue

Keuruun entisen varuskunta-alueen metsiin on avattu Etelä-Suomen ensimmäinen vapaan moottorikelkkailun alue. Keski-Suomen moottorikelkkailijat ry:n talkooväki merkkaa parhaillaan Tonttumäestä harrastajien käyttöön varattua maastoa ja sinne johtavia uria.

Metsähallitus ja Keuruun kaupunki ovat sopineet järjestelystä, jolla Tonttumäestä on rajattu kahdeksi kokeilutalveksi 120-hehtaarinen alue. Tänä talvena siitä ehditään saada ajettavaksi puolet, mutta jo sekin on yhdistyksen sihteerin Ari Jurvasen mukaan loistojuttu.

– Toivotamme kaikki ummella ajosta kiinnostuneet tervetulleiksi. Harvalla Etelä-Suomessa asuvalla on paikkaa, jossa voi kokea tai harjoitella reittien ulkopuolella umpihangessa kelkkailua. Uria taas on käytössä vähän, ja on kyllästyttävää ajaa aina samoja reittejä – Tonttumäki tarjoaa vaihtelua.

Jurvanen kertoo aloitteen kelkkailualueen perustamisesta tulleen Metsähallituksen suunnasta. Hän kiittelee Tonttumäen maisemia juuri sopiviksi mielekkääseen kelkkailuun: Metsä ei ole liian väljää, puusto on monipuolista, korkeuserot tuovat haastetta, ja luntakin on vielä riittävästi.

– Kelkkailu ei ole mukavaa, jos lunta on vain viisi senttiä. Paras on 30–40-senttinen lumikerros. Joku tykkää ajaa kovalla, joku pehmeällä pohjalla, mutta tamppaantunut lumi on kaikille hyvä. Tonttumäki on niin iso alue, ettei lumipeite mene puhki mullalle asti, vaikka käyttöä olisi paljon.

Tonttumäki sijaitsee ex-varuskunnan harjoitusalueella ampumaratojen "takana". Keski-Suomen moottorikelkkailijat ry. hoitaa kaupungin kelkkauria ja nyt myös käytännön toimet vapaan kelkkailun alueella. Viime päivinä maastoon on muun muassa viety karttoja ja yhdysuran opasteita sekä tehty turvallisuusjärjestelyjä.

Kelkkailuun varattu alue on merkitty yhteensidotuilla punaisilla ja keltaisilla nauhoilla. Maastoon pääsee Keuruun–Haapamäen-moottorikelkkauralta yhdysuraa pitkin; yhdysuran tunnistaa yhteensidotuista punaisista ja keltaoransseista nauhoista.

Talkooväki on joutunut urakoimaan opasteita ja rajamerkkejä kiireellä, parhaan talvilomakauden painaessa päälle. Koko 120-hehtaarinen alue on tarkoitus merkata ensi kesänä.

Moottorikelkkaurilla liikkuvat tarvitsevat reittiluvan, muistuttaa Jurvanen. Sellaisen voi lunastaa varuskunta-alueen kupeessa toimivasta Hotelli Keurusselästä päiväksi, viikonlopuksi tai viikoksi. Kausiluvat tulee hankkia kelkkaseuran kautta.

Liki Tonttumäen reunalle pääsee Jurvasen mukaan autolla, ja kuljetuskalustollekin löytyy pysäköintipaikkoja. Oman kulkupelin voi jättää myös hotellille ja kelkkailla sieltä vaikkapa Keurusselän jäitä pitkin Keuruu–Haapamäki-uralle.

Täysin koskematonta maastoa ei Tonttumäen suunnassakaan ole, ja yhdysurakin risteää kahdessa paikassa metsäautoteihin. Varuskunta-alueen tiet ovat ajoittain ralliharjoittelukäytössä, ja noina aikoina metsätiet suljetaan muulta liikenteeltä. Maastossa on jo kelkkailijoita varten varoituksia Rallispecialista, jonka Rallimiehet ry. järjestää lauantaina 2.3.

Vapaa kelkkailu tunnetaan myös syvän lumen kelkkailuna, umpihankikelkkailuna ja freeridena. Tällä hetkellä harrastukselle on alue Keuruun lisäksi Puolangan Paljakassa ja Kuhmossa.