Keuruulla toimiva Rantakartano Pöyhölä on nyt myynnissä

Keuruulla toimiva Rantakartano Pöyhölän kiinteistö on myynnissä. Kyseessä on vajaan viiden hehtaarin rantatila, jossa sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Keuruun vanha kappalaispappila. Kiinteistössä Ruokamajakka Oy:n alla toimivalle Rantakartano Pöyhölän liiketoiminnalle etsitään jatkajaa. Ruokamajakka on pyörittänyt Pöyhölässä tilausravintolatoimintaa ja rippikoululeirien järjestämistä.

Yrittäjä Paulus Salo teki myyntipäätöksen perhetilanteen takia. Hänellä tulee nyt olemaan entistä enemmän aikaa lapsilleen.

– Pöyhölään on saatu mainio käyttöaste kesä–syysajalle ja joululle sekä viikonloppuihin. Juuri nuo hetket ovat samoja aikoja, kun minua kaivataan eniten kotona pienten lasten isänä. Lisäksi toinen yritykseni, Finnstainless Oy vaatii uutena yrityksenä myös paljon aikaa ja paneutumista, kertoo viime vuonna avioeron läpi käynyt yrittäjä.

Salon mukaan ensi kesä on Pöyhölässä myyty lähes täyteen syyskuun loppuun saakka. Kalenterissa on kuusi rippikoululeiriä, kuudet viikonloppuhäät ja parit muut isommat juhlat sekä lukuisia pienempiä tilauksia.

– Kesäksi etsin vielä leiritoiminnan ajaksi täysaikaista kesäemäntää tai -isäntää, joka toimisi minun kanssani kesätyöntekijöiden ohjaajana ja toisena keittiön vetäjänä, sanoo Salo.

Pöyhölässä on 75 majoituspaikkaa, päärakennuksessa 140 hengelle ravintolatiloja, kokoustilat yläkerrassa 120 hengen ryhmälle, oma pihakirkko 120 hengelle, rantasaunatilat 30 hengen ryhmälle ja kauniit piha- sekä ranta-alueet.

1800–1900 luvun vaihteessa rakennetut 700-neliöinen Pappila-päärakennus ja 160 neliön väentupa edustavat perinteistä suomalaista 1800-luvun lopun pappilakulttuuria.

Salo suosittaa paikkaa erityisesti perheyrittäjälle. Pöyhölässä hänen mukaan perheenjäsenet voisivat työskennellä monipuolisesti.