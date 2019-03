Keuruun Ison Kirjan Juhannuskonferenssin teemaksi Jeesus

Keuruun Ison Kirjan alueella pidettävän perinteisen Juhannuskonferenssin ensi kesän teema on ”Jeesus”. Suomen helluntaiseurakuntien kesätapahtumaan odotetaan jälleen saapuvan lähes 30 000 sanankuulijaa.

Jeesus-teemalla konferenssijärjestäjät johdattelevat kävijät kristinuskon ytimeen: ilman Jeesusta ei ole kristillistä uskoa. Teemaa täydennetään pienois­evankeliumiksi kutsutulla Raamatun jakeella ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”, ja konferenssitunnukseenkin on lisätty rakkauden symboli, sydän.

Kansainväliseksi puhujavieraaksi saapuu evankelista Daniel Kolenda Yhdysvalloista. Hän on paljolti Afrikkaan toimintansa keskittäneen Christ for All Nations -järjestön johtaja.

Konferenssin ohjelmakattauk­sessa otetaan jälleen huomioon eri-ikäiset vieraat. Erillisessä Teemateltassa on lastenjuhlia, varhaisnuorten tilaisuuksia ja nuorten aikuisten foorumeita ajankohtaisaiheista. Kansainvälisille vieraille ja maahanmuuttajille on myös englanninkielisiä tilaisuuksia, ja Juhlateltassa on tarjolla tulkkauspalveluita.

Tapahtumajärjestelyihin tarvitaan noin 1 700 talkoolaista. Telttakaupungin rakentaminen Isoon Kirjaan alkaa pari viikkoa ennen juhannusta. Konferenssia voi seurata myös Radio Gospelissa ja UskoTV:n kanavalla.