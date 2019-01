Keuruun Kolhontien jyrkkää Montosvuoren mäkeä ei enää tarvitse vältellä – raskaan liikenteen määrä vähentynyt

Keuruulta Kolhoon johtavalla tiellä numero 348 voimassa oleva raskaan liikenteen kiertotiesuositus poistuu lähipäivinä. Tarve välttää entisen varuskunnan ja Hotelli Keurusselän välimaastossa olevaa Montosvuoren mäkeä on Keski-Suomen ely-keskuksen mukaan vähentynyt, koska raskaan liikenteen määrä on laskenut ja tien hoitoluokkaa on nostettu.

Talviaikaan Kolhontien jyrkkään Montosvuoren mäkeen on usein juuttunut raskasta kalustoa. Tämän vuoksi liikennettä on ohjattu kiertotielle 3482, joka lähtee valtatieltä 23 Haapamäen tuntumasta Vilppulantienä kohti Kolhoa. Tämä reitti pidentää Keuruu–Kolho-väliä noin kuudella kilometrillä.

Kolhontien hoitoluokan nosto tarkoittaa suolan käyttöönottoa liukkauden torjunnassa Montosvuoren kohdalla. Ely-keskuksesta muistutetaan kuitenkin, että vaikeimmissa kelioloissa mäki saattaa olla raskaalle liikenteelle hankala ajettava, mikä kannattaa ottaa huomioon ajoreittien suunnittelussa.