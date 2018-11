Keuruun Kupanjoen koskien kunnostus alulle lähipäivinä, loppurutistus tehdään ensi syksynä

Keuruulla Isosta Kivijärvestä Keurusselän Kivilahteen laskevan Kupanjoen koskipaikkojen kunnostus mahdollisimman lähelle luonnontilaa on alkamassa. Kaivinkonetyö jokiuomassa käynnistyy lähipäivinä ja jatkuu joulun tietämiin. Tuolloin työt lopetetaan tältä erää, ja kunnostus saatetaan loppuun ensi syksynä.

Keski-Suomen ely-keskuksen laatimat Kupanjoen virtavesikunnostussuunnitelmat valmistuivat vuonna 2015. Hankealueella on 17 kunnostettavaa koskikohdetta, joiden yhteispituus on runsaat kolme kilometriä. Vesistössä on aikanaan ollut muun muassa uitto- ja myllytoimintaa.

Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki ely-keskuksesta kertoo kunnostuksen käsittävän pääasiassa uittoperkauksista kärsineiden koskialueiden kiveämistä, soraistamista, virtausolosuhteiden monipuolistamista sekä syvyysvaihtelun ja koskipinta-alan lisäämistä.

– Toimenpiteet edesauttavat vesieliöstön ja erityisesti virtakutuisen taimenen sekä ravun viihtymistä ja selviytymistä alueella. Kunnostuksella pyritään parantamaan myös maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja.

Koskialueiden läheisyyteen ajetaan pyöreää luonnonkiveä, ja sitä siirretään paikoilleen koskiin marras–joulukuun aikana.

Hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Savon ely-keskus, ely-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Keuruun kaupunki, Keski-Suomen ely-keskus, Suolahden osakaskunta ja Keuruun kalastusalue.