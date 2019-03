Keuruun avoimet työpaikat, vapaat vuokra-asunnot ja myynnissä olevat tontit – ne kaikki löytyvät nyt yhdeltä sivustolta

Keuruun kaupunki on koonnut elinvoimaan ja työllisyyteen liittyviä kokonaisuuksia yhden linkin taakse, investkeuruu.fi-sivustolle. Palvelupaketissa on tiedot Keuruulla olevista vapaista yritystiloista, kaupungilla myynnissä olevista yritys- ja asuntotonteista, kaupungin vapaana olevista vuokra-asunnoista sekä avoimista työpaikoista. Mukana on myös yrityspörssi jatkajaa etsivistä paikallisista yrityksistä.

Kaupungilla on tarjota yrityksille keskustan alueella yhteensä noin 38 hehtaaria yritystontteja Otavalla, Varissaaressa, Karjolassa ja Sysivuoressa, esittelee kaupunginjohtaja Hannu Mars. Lisäksi tarjontaa on Haapamäellä yli 20 hehtaaria.

– Erikoisuutena on asemakaavoitettu 13-hehtaarinen ratsutilan paikka keskustan länsilaidalla Ranta-Keuruun alueella. Pientalojen tonttitarjonnassa on ranta-, näköala- ja kylätontteja – keskustassa yli 40 ja Haapamäellä yli 30 rakennuspaikkaa.

Mars kertoo kaupungin vuokra-asuntotarjonnan käsittävän noin 450 kohdetta, muun muassa Ketvelniemessä, Kurkiniemessä, Kivelässä, Pappilanniemessä ja Haapamäellä. Sivustolla on näistä perustiedot ja kuvia, ja jatkossa sen kautta voi tehdä sähköisen asuntohakemuksenkin.

– Sivusto toimii myös alustana kaupungin vapaista liike- ja toimitiloista ilmoittamiselle. Esimerkiksi Valkealahden ja Kalettoman koulurakennukset tarjoavat mahdollisuuksia yritystoimintaan, ja Haapamäen vanha alakoulu odottaa uutta, innovatiivista yrittäjyyttä. Liiketiloja on vapaana linja-autoasemalla ja Lapinmäessä entisessä aikuiskoulutuksen kiinteistössä.

Keuruulaisen Pelismo Oy:n rakentamalla sivustolla voi ilmoittaa myös yksityisomistuksessa olevista vapaista toimitiloista ja avoimista työpaikoista.