Keuruun ex-varuskunnan tuvissa sijataan taas punkkia – majoitusbisneksestä toivotaan pysyvää liiketoimintaa

Keuruun entisen varuskunnan kasarmeille on taas tehty petejä. Tilat omistava Sarakallio Kiinteistöt Oy ja kehittämisyhtiö Keulink Oy ovat valmistelleet majoituspaikat aluksi noin 60 yöpyjälle, ja uuden tulemisen tulikoe on huhtikuun puolivälissä pidettävä noutajakoirajärjestön leiri.

Helmikuussa käynnistyneen Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi -hankkeen projektipäällikkö Kari Helislahti ja projektisuunnittelija Jouko Kekkonen sanovat olevansa innoissaan kasarmien potentiaalista ja henkiinviriämisestä. Täällä on isot mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan, he kiteyttävät.

Aluksi käyttöön on otettu yksi siipi kasarmikokonaisuudesta. Suunnitelmat ovat kuitenkin huikeita: Tavoite on onnistua houkuttelemaan start up -yrityksiä, kulttuuritoimijoita, turvallisuuskoulutusta, ajoneuvo- ja logistiikkatoimintaa, luontoihmisiä, erilaisia tapahtumia, mitä ikinä.

– Ensimmäiset jutut tulevat tapahtumapalvelupuolelta, mutta pitkällä tähtäimellä tavoitellaan myös pysyvää liiketoimintaa. Hankkeen tärkein tehtävä onkin aikaansaada yritys, "Viikinlahti Center", organisoimaan toimintaa, selvittää Helislahti.

"Viikinlahti Centeriin" houkutellaan ensi vaiheessa paikallisia yrityksiä, rinnalle kenties valtakunnallisiakin. Yksi lenkki näyttäisi jo löytyneen, sillä heinolalainen konsultointipalveluita sekä ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta harjoittava Amandla Ventures Oy on mukana ideoimassa alueelle trendikästä elämyksellisyhteisöllistä työskentelyä – hyvä infra ja ympäröivä luonto kun tarjoavat tähän oivan miljöön.

Keulinkin toimitusjohtaja Jukka Kentala muistuttaa varuskunta-alueen olevan jo pitkälti uusiokäytössä. Kuntotalolla treenaavat jousiampujat ja salibandyn pelaajat, kalustorantaa isännöi Saarimäki Consulting Oy, ja korjaamokiinteistöt omistaa Lielahden Autokeskus Oy, jolla on 17 alivuokralaista. Varuskuntakerho muuntui pian varuskunnan sulkeuduttua hotelli-ravintola Viikinhoviksi.

– "Viikinlahti Centeristä" halutaan rakentaa "hiirimatto", joka mahdollistaa monenlaisten toimijoiden ja myös villikorttien tulon. Varuskunnan mäki lähialueineen tarjoaa mahdollisuudet vaativaankin koulutus-, harjoitus-, leiri- ja liikuntatoimintaan.

Yrityksen perustamisen pitäisi Kentalan mukaan varmistua syksyyn mennessä.

Keulinkillä on meneillään myös Keurusselän satamiin ja reitteihin liittyvä hanke, jonka keskiössä on Keurusselän kraatterin tuotteistaminen matkailukohteeksi. Vuonna 2003 löydetty, 1 150 miljoonaa vuotta vanha törmäysjälki on yksi maailman vanhimmista kraattereista.

– Keurusselän kraatteri ansaitsisi ehdottomasti noston maailmankartalle. Kraatterimatkailun kehittäminen on Keuruun ja Mänttä-Vilppulan yhteinen juttu, koska kraatteri ulottuu molempien puolelle. Sen ydin on Keuruun Valkeaniemessä, missä on nähtävissä poikkeuksellisen upeita pirstekartioita, kuvaa projektipäällikkö Satu Soutolahti.

Hankkeeseen kuuluu myös master plan -tasoisten kehittämissuunnitelmien teko Keuruun Ahtolan ja Mäntän Myllyrannan satamista.