Keuruun ex-varuskuntakerhosta kehkeytyneen hotelli-ravintolan omistajat tekevät tilaa uusille vetäjille – tulevat luotsit ideoivat uusia vetonauloja

Keuruun Viikinlahdessa toimivan hotelli-ravintola Viikinhovin omistajapari Marjut ja Aki Tuikka tekee kapulanvaihtoa karstulalaisen Ha-Ka Kemppainen Oy:n Hanna-Mari Kemppaisen kanssa.

Kun Viikinhovissa vietetään 15.6. kesäkauden avajaisia, siirtyy ravintolan, juhlasalin, takkahuoneen, saunaosaston ja Keurusselän rannan pihapiirin vetovastuu Kemppaiselle. Hänen kumppaninaan töihin tarttuu karstulalainen Mira Karjalainen. Toisen kerroksen hotelli jää vielä elokuuhun asti Tuikkien kontolle.

– Olemme tehneet Viikinhovin vuokrasopimuksen kerralla useaksi vuodeksi. Etsimme kumppania jo pitkään, ja nyt sellainen löytyi ystävien vinkin avulla. Hienoa, että vastuun ottaa osaava parivaljakko, jotka hallitsee niin ravintola-, pitopalvelu- kuin jatkossa hotellipuolenkin, Tuikat iloitsevat.

Karstulan Kalmarissa asuva Kemppainen järjestää tätä nykyä juhla- ja pitopalveluja lähinnä Karstula–Saarijärvi-alueella. Hän sanoo Viikinhovin vuokraamisen merkitsevän toiminnan laajentumista ja uudenlaisia kuvioita.

– Juhlapalvelut jatkuu Karstulan suunnallakin, joten Viikinhoviin tarvitaan lisätyövoimaa. Hotelli Viikinhovin ravintolatoiminnan lisäksi mennään myös Keuruulla asiakkaiden tiloihin järjestämään tilaisuuksia, Kemppainen linjaa.

– Kaiken kulmakivi on, että yhteistyö Tuikkien kanssa toimii ja että he ovat luvanneet auttaa ja opastaa talon tavoille, kiittelee Karjalainen.

Viikinhovi on Kemppaiselle ja Karjalaiselle entuudestaankin hieman tuttu, sillä he olivat aikanaan töissä naapurissa Viikinlahden vastaanottokeskuksen kokkeina. Kun he jokunen viikko sitten tulivat katsomaan Viikinhovia tarkemmin, olivat he "kerrasta myytyjä".

– Paikassa on potentiaalia, Kemppainen kiittää.

Tulevat luotsit ovat kaavailleet Viikinhoviin uudenlaisia vetonauloja. Niihin kuuluu yleisen saunan tarjoaminen kerran viikossa avajaispäivästä alkaen. Lisäksi ohjelmistoon tulee heinäkuussa tiistaiset lauluillat. Lapsiperheitä varten pihapiiriin rakennetaan jännittävä Pöllöpolku. Sen päässä on vanha, ennen ruumisaittana ollut suojelukohde, josta jatkossa löytyy jotain yllättävää.

Ravintolan puolella Kemppainen sanoo panostettavan lähi- ja kotimaiseen ruokaan, ja Viikinhovin profiloitumista rauhalliseksi luontomatkailukohteeksi vaalitaan.

Ainakin avajaisiin liittyy myös taidetta: Kalmarista kotoisin oleva jyväskyläläistaiteilija Tiina Kauppinen kokoaa Viikinhoviin näyttelyn.

Tuikat ostivat Viikinhovin, lakkautetun Pioneerirykmentin varuskuntakerhon, vuonna 2014. Kiinteistön ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden käsialaa on muun muassa Helsingissä Temppeliaukion kirkko.

Pariskunta saneerasi tilat hotelliksi ja juhlataloksi. Syksystä 2015 kesään 2017 Viikinhovi oli varattu SPR:n vastaanottokeskuksen käyttöön, sen jälkeen he ovat taas isännöineet paikkaa itse. Talvikaudella ravintolaa on vetänyt jyväskyläläinen Parhaat pidot, ja se hoitaa kesälläkin jo aiemmin sovitut tilaisuudet.

– Ravintolaan mahtuu 300 asiakasta. Hotelliin kuuluu yksitoista huonetta, ja petipaikkoja on 32 hengelle. Päähotellissa voi majoittua 20 vierasta, viereisessä entisessä palvelutalossa 12. Meillä on vahva usko siihen, että Viikinlahti Center -hanke tuo alueelle toimintaa ja isoja massojakin, Tuikat visioivat.