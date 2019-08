Keuruun kasarmilla kuvaataan komediasarjaa – tähdittämässä Tommi Korpela ja miljoonien seuraama amerikkalaistähti, joka sanoo Suomen olevan "todellinen kuntokuuri"

Keuruun varuskunnan alueen kasarmilla seisoo telakuorma-auto. Miehet ja naiset kurkkusalaateissaan kulkevat ristiin ja rastiin rykelminä. Sotilaallinen seurue suoristaa rivejään, kun majuri Miettinen asettuu auktoriteettinsa voimin heidän eteensä.

Vuoden 2014 loppumetreillä lakkautettu varuskunta on toden totta herännyt eloon, mutta ei Puolustusvoimien toimesta vaan elokuvateollisuuden. Kasarmialueella on kuvattu nyt toista viikkoa Kalifornian kommando-nimistä televisiosarjaa, jonka suuri yleisö saa nähdä Elisa Viihteen välityksellä ensi vuonna.

Sarjan ohjaa Samuel L. Jacksonin ja Oscar-voittaja Jim Broadbentin kanssa työskennellyt ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Suomalaisnäyttelijöiden, kuten Tommi Korpelan, Johannes Holopaisen ja Fanni Noroilan, rinnalla inttihuumoria viljelevässä sarjassa nähdään yhdysvaltalaiset Kian Lawley ja Katherine C. Hughes.

Jenkkitähdet ovat nuoria, mutteivät ihan tavallisia tallaajia. Lawley on napsinut itselleen Emmy-ehdokkuuden Zac & Mia -sarjasta ja nuorella miehellä onkin sosiaalisessa mediassa seuraajia enemmän kuin Suomessa asukkaita.

Kalifornian kommandoa kuvaillaan suoraviivaiseksi komediaksi, jossa kaksi huolettomaan elämään tottunutta kalifornialaisnuorta tempaistaan kauas mukavuusalueeltaan. Eli kieli poskella todeten, Keuruun varuskuntaan.

Sarja tekee historiallisen tempun, sillä se on ensimmäinen suomalainen komediasarja, jota on ollut rahoittamassa alusta saakka myös kansainvälinen taho.

– Suomalainen draama on nousussa maailmalla, ja nyt myös Suomesta tuleva komedia kiinnostaa kansainvälisesti, Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela toteaa tiedotteessa.

Majuri Miettisen sisuksista löytyy Tommi Korpela, joka pitää roolihahmoaan varsin herkullisena.

– Erikoislaatuinen henkilö, joka on toisaalta tiukka ja macho, mutta sillä on fetissi saippuasarjoihin ja katsoo niitä huoneessaan, Korpela naurahtaa.

Korpelalle Keuruu ei ole erityisemmin tuttu paikka entuudestaan. Mäntän seudulla mies muistelee jokunen vuosi sitten mökkeilleen kollegansa Krista Kososen ja tämän ohjaajamiehen Antti Jokisen kanssa.

Entinen Pioneerirykmentin alue on Keuruun tavoin miehelle uusi tuttavuus. Korpelan oma inttiaika sujui Savon prikaatissa, Mikkelin kranaatinheitinkomppaniassa. Aliupseerikoulunkin käynyt Korpela muistelee omia inttiaikojaan ristiriitaisin fiiliksin.

– Sitä siivoamista oli kyllä luvattoman paljon. En usko, että tänä päivänä sitä on enää niin paljon. Ihan simputusta se oli ja sitä oli riittämiin. Tuntuuhan se nyt aika hurjalta, että kyllä siellä käytettiin aika eriskummallisiakin koulutusmetodeja, Korpela kertoo.

– Mutta hyviäkin muistoja minulla on. Metsässä olen aina viihtynyt, joten kaikki leirit olivat hyvää aikaa ja sain ystäviäkin, mies jatkaa.

Torstaiaamuna Korpela pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan amerikkalaiseen vastanäyttelijäänsä, Kian Lawleyyn.

– Aika rennolta vaikuttaa. Ei ole diivan elkeitä, Korpela kuvailee kuvauksien lomassa ensivaikutelmaansa.

Korpela on oikeassa. Vantaa "Van" Hamilton-nimistä hahmoa esittävä Lawley osoittautuu varsin rennoksi tyypiksi haastattelun aikana. Vanhassa sotilaskodissa pitkän kuvauspäivän päätteeksi tapahtuvan haastattelun aikana Lawley tokaiseekin tulleensa Suomeen todelliselle kuntokuurille.

– Kotona vain makoilen sohvalla, mutta täällä olen kuntoillut todella paljon. Ja se, miten te syötte, on niin terveellistä. Meillä (Yhdysvalloissa) on kuvauspaikalla kaikkea herkkua ja epäterveellistä tarjolla, mutta täällä teillä on vettä, porkkanaa ja terveellistä ruokaa, Lawley ihmettelee.

– Minä tulen olemaan elämäni kunnossa tämän jälkeen, mies nauraa.

Lawley on ensimmäistä kertaa Suomessa ja saanut jo varsin hyvin tuntumaa suomalaisuuteen. Sauna, luonto ja kirosanat – kaikkea mies myöntää kokeilleensa.

Amerikkalaistähti kuvitteli Suomen olevan kylmä, mutta kesässä kylpevä maa on yllättänyt lämmöllään. Kun toimittaja tokaisee Lawleylle, että talviaikaan maa on myös erityisen kaunis, jenkkitähti hätkähtää.

– En voisi tulla, koska täällä on kuulemma silloin ihan pimeää, Amerikan auringon alla asuva Lawley tokaisee.

Suomalaisten kanssa työskentely on kuitenkin ollut miehelle ilahduttava kokemus, vaikka kuvauspaikalla viljelty suomi tuntuu kummalliselta. Tunnelma on Lawleyn mukaan kaikin puolin rauhallinen ja hyvä, vaikka mies vitsaileekin aluksi kaiken tuntuvan karmealta.

– Te teette lyheympiä päiviä. Olen itse tottunut tekemään ainakin 12 tunnin kuvauspäiviä, mutta täällä tahti on rauhallisempi. Tykkään siitä, Lawley sanoo.

Kuvauspaikalla käy suomalaissilmin mukava kuhina. Entisen keuruulaisen silmiä hivelee myös eloon herännyt kasarmi. Alue on paikkakuntalaisille tärkeä, sen on saanut tuta myös monikymmenpäinen kuvausporukka.

– Tänne tuntuu tulevan vähän väliä ihmisiä kasarmia ihailemaan ja muistelemaan aikoja täällä. Heitä on pitänyt sitten ystävällisesti ohjata toisaalle, sillä meillä on kuvaukset kesken, tuottaja Eerika Vermilä kertoo.

Keuruun kuvauksiin haettiin avustajia ja heitä saatiinkin sankoin joukoin. Mukaan ilmoittautui myös muutama alueella aiemmin työskennellyt. Heillä olikin avustajajoukon leveimmät hymyt kasarmin katveessa.

Kalifornian kommandon kuvaukset päättyvät tänään lauantaina Keuruulla ja jatkuvat seuraavaksi Uudellamaalla. Valmista tulee syksyn aikana.