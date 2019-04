Keuruun keskustan piikkipaikan Säästökeskus-kiinteistö jää pian kylmilleen

Keuruun ydinkeskustassa, keskusaukion reunalla oleva Kiinteistöosakeyhtiö Keuruun Säästökeskus tyhjenee alkukesästä ja jää odottamaan kohtalonsa täyttymistä. Rakennuksen katutasossa on käytöstä pois jääneitä myymälöitä, toisessa kerroksessa useita yritystiloja ja muutama asunto.

Kiinteistön kellariosat ovat olleet tyhjillään jo jonkin aikaa. Rakennuksella on ikää noin 45 vuotta.

– Keskustan parhaalla piikkipaikalla olevan rakennuksen tilalle olisi tarkoitus toteuttaa uusi rakennuskompleksi, joka loisi alueelle modernia, uutta Keuruuta, linjaa kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen Antero Ahonen.

– Keuruulla, kuten monessa muussakin pienemmässä kaupungissa, on tapahtunut liike-elämän hajautumista pois keskustan alueelta kauemmas valtateiden varteen. Pienemmät kivijalkamyymälät sinnittelevät olemassaolostaan ja saavat elantonsa lähinnä sesonkiaikoina. Erilaisia kuntalaisten palveluita olisi saatava keskitettyä keskustaan, jolloin mielekkyys ja hyöty kohtaisivat.

Tyhjilleen jäävässä rakennuksessa, Keuruuntie 12:ssa, ovat vuosikymmenten saatossa toimineet vuosien muun muassa K-Torimarket ja Säästöpankki, viimeksi Taloustalo ja Seppälän vaateliike.

Kaupunginhallitus on jo aiemmin hyväksynyt omalta osaltaan asemakaavan muutostyön käynnistämisen Säästökeskuksen tontille. Kiinteistöyhtiö ei ole vielä allekirjoittanut kaavoitussopimusta.

Kaavailujen mukaan tavoitteena on mahdollistaa kiinteistön purku ja uuden 5 000-neliöisen hyvinvointirakennuksen tekeminen sen paikalle.

Ajatus on, että tulevassa rakennuksessa olisi asuntojen lisäksi liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista.

Kiinteistöyhtiö on Ahosen mukaan lähtenyt alustavasti tarjoamaan mahdollisesta uudesta rakennuksesta tiloja muun muassa kaupungille ja Keuruun seurakunnalle. Se on myös teettänyt havainnekuvat keskustelujen pohjaksi.

– Rakennuksen toteutuessa keskusta saa taatusti potkua uuden ilmeen ja palvelutarjonnan. Vanha kiinteistö on tullut tiensä päähän – se on sinänsä lujarakenteinen, mutta ainakin kellaritiloissa on ongelmia.