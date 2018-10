Keuruun tehotiistai kutsuu rekryyn ja messuille – tulevaisuuden rakentamiseen kennustetaan omalla kotipaikkakunnalla

Keuruulla vietetään tiistaina 30.10. todellista työllistymisen ja kouluttautumisen tehopäivää. Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n suurrekry tuo ensin yhteen työnhakijoita ja -tarjoajia, ja illan koulutusmessuilla kerrotaan opiskelumahdollisuuksista – myös Keuruulla alkavista yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoista.

Keulinkin toimitusjohtaja Jukka Kentala kuvaa tulevaa tehotiistaita "koonnospäiväksi". Pyrkimys on viestittää sekä työtä etsiville että kouluttautumista miettiville, että "sinulla on mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta kotipaikkakunnalla".

Suurrekryt ovat Keuruulla jo tuttu ja tehokkaaksi havaittu perinne. Keulinkin suunnittelija Ritva Pohjoisvirta kertoo niitä järjestetyn vuosien mittaan useita kymmeniä. Tälläkin kertaa tarjolla tiedetään jo nyt olevan ainakin satakunta työpaikkaa, ja lisää kartoitetaan yrityksistä Keuruulta, Multialta, Mänttä-Vilppulasta, Virroilta, Ähtäristä, Jämsästä ja Petäjävedeltä.

– Työpaikkoja on tarjolla käytännöllisesti katsoen kaikilta toimialoilta ja myös yrittäjiä etsitään. Rekryssä yrityksen edustajan ja työnhakijan on helppo kohdata, ovathan kaikki osapuolet paikan päällä ja keskusteluille on varattu hyvin aikaa, Pohjoisvirta selvittää.

Hieman huoltakin Kentala ja Pohjoisvirta tulevasta rekrystä kantavat: TE-hallinto on ilmoittanut uuteen tietosuojalakiin vedoten, ettei se voi entiseen malliin lähettää tapahtumasta joukkopostia työnhakijoille.

– Todennäköisesti rekryssä ei siis ole samaa määrää työnhakijoita kuin aiemmin. Se harmittaa meitä, mutta sen kanssa eletään, Kentala linjaa.

Esimerkiksi viime lokakuun suurrekryssä oli tarjolla noin 250 työpaikkaa, ja tapahtuma kokosi satoja työnhakijoita. Rekryjen järjestämiseen kannustavatkin Pohjoisvirran mukaan hyvät kokemukset siitä, että työnhakijat ja yritykset ovat löytäneet toisensa ja työllistymisiä on syntynyt.

Koulutusmessujen taustavoimat, hallintovastaava Hanne Ylitalo ja opinto-ohjaaja Kaija Yrjänä kaupungin sivistyspalveluista, kutsuvat tapahtumaan kaikkia opinnoista kiinnostuneita, muun muassa Keuruun yhteiskoulun oppilaita ja heidän vanhempiaan.

– Messuille on tulossa noin 20 näytteilleasettajaa Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Pohjanmaalta. Tapahtumassa kerrotaan myös vuodenvaihteen jälkeen Keuruulla käynnistyvistä avoimista yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoista, vinkkaa Ylitalo.

Keuruulla tehtiin äskettäin koulutustarvekysely, ja sen tulokset on toimitettu oppilaitoksille koulutustarjottimen suunnittelua varten. Koska korkeakouluopintojen tarjoamisesta on tarkoitus tehdä perinne, otetaan messuilla vastaan toiveita tulevienkin vuosien varalle.

Suurrekry alkaa Keuruun seurakuntakeskuksessa ti 30.10. klo 13 (kahvitus klo 12.30). Työnhakijoiden toivotaan ilmoittautuvan etukäteen sähköpostiosoitteeseen ritva.pohjoisjärvi@keulink.fi. Koulutusmessut pidetään Keuruun yläasteen salissa klo 17–19.