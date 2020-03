Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään – uusimismahdollisuuksia on nyt aiempaa enemmän

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään, kun abiturientit kirjoittavat lukutaidon kokeen äidinkielestä. Osalla kokelaista on tänään suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe.

Kirjoitukset jatkuvat torstaina, jolloin vuorossa on äidinkielen kirjoituskoe. Kevään kirjoitukset päättyvät 26. maaliskuuta, jolloin abiturienttien osaamista testataan niin psykologiassa, filosofiassa, historiassa kuin biologiassakin.

Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan noin 43 000 kokelasta, mikä on noin 3 000 enemmän kuin viime keväänä. Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään noin 400 lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Uuden ylioppilastutkintolain voimaantulon myötä uusimismahdollisuuksia on nyt aiempaa enemmän. Kaikkien kokelaiden on mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista seuraavina kolmena tutkintokertana.