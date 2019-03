Kevät etenee rytinällä – Jyväskylässä vipeltää jo nyt talvihorroksesta heränneitä siilejä

Ensimmäiset havainnot talvihorroksesta heränneistä siilistä on jo kirjattu Jyväskylässä. Valtaosa siileistä on vielä tähän aikaan keväästä syvässä talvihorroksessa. Muutama vipeltäjä on kuitenkin jo päättänyt aloittaa kevään touhut.

Mutta selviääkö ennen aikojaan kevätaurinkoon herännyt siili elossa?

– Liikkeelle lähteneiden siilien kohtalon ratkaisee se, löytävätkö ne jäisestä maasta ruokaa. Tyhjin mahoin ne eivät selviä edes pikkupakkasista, sanoo lehtori Jari Haimi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Myös lintujen varhaiskevään muutto on etuajassa. Keski-Suomeen onkin jo saapunut kolmisenkymmentä muuttolintulajia.

– Näkyvimpiä muuttajia ovat olleet laulujoutsenet, joita on jo monilla sulapaikoilla vartomassa pesimäpaikkojensa sulamista. Peippoja on jo saapunut, ja niiden laulua kuuluu jo, sanoo lintuharrastaja, lehtori Harri Högmander matematiikan- ja tilastotieteen laitokselta.