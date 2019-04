"Kevätjää on todella petollinen" – lämmin huhtikuu haurastuttaa jäitä vauhdilla ympäri Suomen

Jäiden haurastuminen on kiihtynyt pohjoisemmassakin Suomessa yöpakkasten päätyttyä aiemmin viikolla, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Tällä hetkellä kiintojäätä on vielä Vaasan pohjoispuolella, Vaasan saaristossa jää on jo haurasta.

Meteorologi Niko Tollman Ilmatieteen laitokselta sanoo, että jäätä voi olla pohjoisilla merialueilla vielä paksultikin, mutta keväisin jään paksuudella ei enää ole väliä.

– Kun jään rakenne haurastuu, niin paksummastakin jäästä voi mennä läpi. Kyllä Perämeren ja Pohjanmaan rannikoillakin alkaa olla syytä jo varovaisuuteen, Tollman sanoo.

Tollmanin mukaan huhtikuu on ollut keskimääräistä lämpimämpi. Jäätä on merialueilla huomattavasti vähemmän kuin viime keväänä.

– Päivässä muutamassa voi tulla suuriakin muutoksia. Jos jää on vielä tiistaina kestänyt, niin sama paikka ei enää viikonloppuna välttämättä kestä.

Keski-Suomesta ja Kainuusta pohjoiseen jäätä vaikuttaa järvissä olevan senttimääräisesti hyvin, mutta keskimääräistä lämpimämpi huhtikuu haurastuttaa myös järvien jäitä. Suomen ympäristökeskuksen jääennusteen mukaan järvien jäät heikkenevät kymmeniä senttejä alkavan viikon aikana aivan pohjoisinta Lappia myöten.

Jäille menoa ei enää suositella

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto kehottaa välttämään jäille menoa etenkin merialueilla ja Keski-Suomen järvillä.

– Kevätjää on todella petollinen. Vaikka jää aamupäivällä kestäisikin, se saattaa nopeastikin muuttua puikkoutuneeksi kevätjääksi, jonka läpi voi hulahtaa pelkästään astumalla, liiton toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen sanoo.

Liiton hukkumistilastojen mukaan jäihin pudonneita hukkuneita oli viime vuonna 16. Tänä vuonna on tilastoitu kolme hukkumista.

Heinosen mukaan kylmän veden sietokyky vaihtelee ihmisillä, mutta usein puhutaan vain minuuteista, kun hypotermia alkaa iskeä.

– Jos jäihin putoaa, tärkeintä on rauhoittaa itsensä ja alkaa huutaa apua pikimmiten. Samalla on syytä yrittää päästä avannosta omin neuvoin naskaleiden avulla, koska toimintakykyä ei riitä pitkään, Heinonen sanoo.

– Jos nyt joku pakolla on jäille tunkemassa, niin kuivapuvut ovat ainoita, jotka kylmää pitävät, hän jatkaa.

Oulussa eilen useita pelastustehtäviä jäällä

Oulun pelastuslaitoksella oli eilen useita pelastustehtäviä jäillä pulaan joutuneista ihmisistä. Liminganlahdella jäät pettivät pilkkijöiden alta, ja Virpiniemessä puolestaan hiihtäjä joutui veden varaan.

– Oulun seudulla jää alkaa pehmetä mantereen puolelta voimakkaammin, kun siellä on jokien aiheuttamia avopaikkoja, Ilmatieteen laitoksen Tollman sanoo.

Myös pelastuslaitoksen palomestari kannatti kuivalla maalla pysyttelemistä eilisen pelastussuman jälkeen.

– Ainakaan täällä Oulun alueella ei enää ole syytä mennä jäälle. Kausi pilkkimisen osalta voisi olla minun mielestäni jo ohi, palomestari Hannu Timonen sanoi eilen STT:lle.