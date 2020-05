Kevätsää toi kaaharit koloistaan – "Kuin laitumelle päästetyt vasikat, meno on aika riehakasta"

Länsi-Uudellamaalla monien kaasujalka painoi viikonloppuna aivan liikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin 13 kappaletta ja vakavia piittaamattomuuksia liikenneturvallisuudesta samoin 13.

Kovimmillaan kaaharit ajoivat yli 190 kilometrin tuntivauhtia 120 kilometrin tuntivauhdin rajoitusalueella ja liki 180 kilometrin tuntivauhtia 80 kilometrin tuntivauhdin rajoitusalueella.

– Se on vaan kun nastarenkaista on päästy eroon ja on hyvät kelit. Tämä on jokakeväinen ilmiö, kertoo komisario Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisista.

– Olen joskus verrannut tätä siihen, kun vasikat päästetään laitumelle talven jälkeen. Kyllä se on aika riehakasta menoa ensimmäiset päivät ja sitten se tasaantuu, mutta meidän liikenteessä tasaantuminen kestää useita viikkoja.

Kantolan mukaan Länsi-Uudellamaalla törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa tulee joka vuosi 10–30 prosentin kasvupiikki keväisin.

Oliko tämä viikonloppu sitten poikkeuksellisen vilkas liikennerikkomusten suhteen?

– Määränä tämä on paljon, mutta suunnilleen vastaava määrä toistuu harva se viikonloppu, ellei ole ihan onneton keli.

Ajokiellot kestävät useita kuukausia

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset käsitellään tuomioistuimessa, ja viikonlopun vakavista piittaamattomuuksista annettiin paikan päällä sakko. Kaikki päätyivät myös väliaikaiseen ajokieltoon.

Kantolasta on ikävää, että ihmiset eivät ymmärrä, kuinka pitkäksi ajaksi ajokortti voi jäädä hyllylle. Törkeistä vaarantamisista seuraavan ajokiellon keskipituus on Kantolan mukaan puolen vuoden tienoilla, mutta pahimmillaan kortin saa takaisin vasta selvästi ensi vuoden puolella.

– Monella se elämä melkein loppuu siihen, kun kortti on hyllyllä. Aika surkeita kertomuksia kuulee, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Tyttöystävä jättää, talo menee myyntiin... Ei osata ajatella etukäteen, ennen kuin painetaan kaasu lähelle pohjaa, Kantola sanoo.

Kilpa-ajosta sairaalaan

Lauantai-iltana Espoossa kaahailu myös vei kolme nuorukaista sairaalaan. Länsi-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että kaksi henkilöautoa ajoi kilpaa Matinkylän kohdalla reilua ylinopeutta.

Toisen auton 18-vuotias kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan muuta liikennettä oikealta puolelta mutta menetti auton hallinnan. Auto suistui tieltä ja pyöri useita kertoja ympäri. Kaikki autossa olleet kolme nuorta miestä loukkaantuivat, ja heidät kuljetettiin Jorvin sairaalaan.

Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kahtena vammantuottamuksena.