Kolehtituotot ovat kasvaneet tällä vuosikymmenellä selvästi, vaikka kirkon jäsenmäärä, jumalanpalveluksissa käynti ja käteisen käyttö ovat vähentyneet. Vuonna 2010 kolehtia kerättiin noin 8,5 miljoonaa euroa ja viime vuonna jo yli 10,1 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi viidennes.

– Kieltämättä kolehtituottojen kasvu yllätti itsenikin. Noususuunta on kiinnostava juuri siksi, että samaan aikaan kirkosta on erottu enemmän ja enemmän, sanoo Kirkkohallituksen tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki.

Suurin osa kolehdista kerätään edelleen käteisenä haaviin. Kirkkohallituksen kansliapäällikön Pekka Huokunan mukaan sähköisen maksamisen tapoja on seurakunnissa käytössä vasta vähän.

– Sähköinen maksaminen ei ole vielä yleistynyt siinä määrin, että se selittäisi kolehtituottojen kasvua. On hämmästyttävää, että käteistä rahaa on liikkeellä vähemmän kuin ennen ja silti kolehtituotot ovat kasvaneet, Huokuna sanoo.

Tänä vuonna kolehtituottojen kasvu näyttää tasaantuneen. Viime vuonna tammi–kesäkuussa kerättiin noin 4,4 miljoonaa euroa kolehteja, tänä vuonna vastaavana aikana noin 4,2 miljoonaa euroa.

Konkreettisuus lisännyt kolehtituottoja

Kolehtituottojen kasvuun vaikuttavat monet tekijät. Pekka Huokunan mukaan kirkko on kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota kolehtikohteiden konkreettisuuteen.

– Tavoitteena on ilmoittaa kohde niin selkeästi ja läpinäkyvästi kuin mahdollista. Ilmoitetaan esimerkiksi, että kerätään kolehti Raamatun käännöstyöhön tietyssä maassa, eikä niin, että kerätään kolehti Raamatun käytön edistämiseen ympäri maailmaa.

Lisäksi Huokuna arvioi, että tietoisuus maailman tapahtumista on saattanut lisätä suomalaisten auttamishalua, mikä näkyy kolehtihaavilla. Myös sillä on väliä, keitä jumalanpalveluksissa käy.

– Tilastot näyttävät, että väki jumalanpalveluksissa vähenee, mutta ehtoollisella käynti ei juuri ole vähentynyt. Tavan vuoksi käyminen on ehkä vähentynyt, mutta ne, jotka jumalanpalvelukseen tulevat, ovat sitoutuneempia kuin aiemmin, Huokuna pohtii.

– Toisaalta tiedetään myös, että eniten lahjoittavat ovat yli 65-vuotiaita ja naisia, joita jumalanpalveluksissa käy melko paljon.

Sähköiset maksutavat todennäköisesti yleistyvät

Huokuna uskoo, että sähköinen maksaminen on myös kolehdin tulevaisuutta.

– Toistaiseksi perinteinen kolehtikäytäntö on toiminut ja tuntunut helpolta toteuttaa. Arvelen, että tulevaisuudessa kolehtia kerätään mobiilimaksusovelluksilla, jotka ovat jo nyt yleisiä muussa käytössä.

Huokunan mukaan sähköisten maksutapojen yleistymistä on jarruttanut vaadittavien laitteiden puute. Myös esimerkiksi mobiilimaksun osalta on ratkaistava, miten varmistetaan, että kolehtia maksavat vain jumalanpalvelukseen osallistuvat.

– Kolehtia kerätään jumalanpalvelustilanteessa ja vain silloin. Ja siihen voivat osallistua vain ne, jotka ovat läsnä.

Järvenpäässä maksupääte ollut käytössä yli vuoden

Järvenpään seurakunta on yksi harvoista seurakunnista, joissa korttikolehti on vakiintunut käyttöön. Maksupääte on ollut käytössä perinteisen keräystavan rinnalla reilun vuoden.

– Korttimaksaminen oli helppo järjestää, sillä seurakunnalla oli jo ennestään maksupääte, jota nyt vain lainataan sunnuntaisin kirkon puolelle, kirkkoherra Vesa Koivisto kertoo.

Järvenpäässä ei ole seurattu, maksavatko käteis- vai korttimaksajat isompia kolehteja.

– Ainakin korttimaksajia on lukumääräisesti vielä selvästi vähemmän.