Kieltolaista 100 vuotta, lue laaja juttupaketti ja katso kuvat: "Koko työväenliike oli hukkua viinaan"

Juoppous oli räikeimpiä epäkohtia, mitä 1800-luvun lopulla alkanut nopea teollistuminen Suomessa synnytti.

Raskas, huonosti palkattu työ sahoilla ja tehtaissa sekä surkeat asunto-olot johtivat siihen, että vähäinen vapaa-aika käytettiin usein juopotteluun irtautumiseksi karusta todellisuudesta.

– Koko työväenliike oli hukkua viinaan, on sosiaalineuvos Martta Salmela-Järvinen luonnehtinut aikakautta.

Kaupunkeihin syntyi hökkelikyliä

Ripeä teollistuminen vaati runsaasti työvoimaa, mikä johti valtavaan muuttoliikkeeseen maalta kaupunkeihin. Seurauksena oli asuntopula. Jokainen muuttaja sai järjestää asumisensa miten parhaiten taisi.

Suuriin teollisuuskeskuksiin syntyi eritasoisia tölli- ja hökkelikyliä, ”proletaarikaupunginosia”. Tällaisia olivat Viipurin Kolikkoinmäki, Turun Raunistula, Tampereen Pispala ja Kotkan Rämsänkylä.

Pitkät työpäivät, mitättömät palkat, huono ruoka ja kurjat asunto-olot loivat puitteet ylettömälle viinan käytölle.

Riipaisevan kuvan viinan käytön yleisyydestä sahateollisuuden keskukseksi nousseessa satamakaupunki Kotkassa antaa kirjailija, akateemikko Toivo Pekkanen teoksessa Aamuhämärä:

"Vajan ovi oli tiukasti kiinni. Mökistä kuului juopuneiden rähinää. Siellä oli juotu, kuten kaikkialla muuallakin, missä jo tähän aikaan päivästä oli juopuneita, koko yö, tai luultavammin useita päiviä. Rakennusmiehet ja lastaustyöläiset joivat kuin raivoissaan kestääkseen ajatuksen, että kesä ihanuuksineen oli lopussa ja heidän oli taas lähdettävä sisämaan haiseviin, päretuikkujen valaisemiin mökkeihin luteitten ja torakoiden syötäväksi moneksi, moneksi pitkäksi kuukaudeksi.

He joivat myös siksi, että alkoholi oli ainoa nautinnon lähde, jonka he tunsivat ja että he olivat tottuneet siihen.

Ja loppujen lopuksi he joivat kai siksi, että he olivat suomalaista köyhälistöä, jota kuolema oli kauan kosiskellut. Se näytti aikovan hukuttautua viinaan niillä rahoilla, joita vilkastunut liiketoiminta toi heidänkin taskuihinsa."

Juomalakot levisivät päivissä halki Suomen

Uusiin tehdasseutuihin kerääntyvien irtolaisten juomahimo sai sellaiset mittasuhteet, että sitä tulee pakostakin tulkinneeksi suoranaiseksi itsemurhapyrkimykseksi. Juotuaan ensin rahansa he joivat tavaransa ja työkalunsa ja lopulta vaatteistaan kaiken, mikä suinkin kelpasi kapakoitsijalle.

Työväestön keskuudessa alkoi kuitenkin nousta vastustusta viinan turmelusta vastaan. Kotkan Gutzeitin sahan norjalaisten työläisten parissa yritettiin juomalakkoa vuonna 1874, mutta laihoin tuloksin.

Samaisen sahan suomalaiset työmiehet ja Kotkan työväenyhdistyksen aktiivit Kalle Heikkilä ja Emil Andersson kutsuivat vuoden 1898 maaliskuussa koolle kokouksen keskustelemaan toimista juoppouden lopettamiseksi.

Yli 400 innostuneen osanottajan kokous päätti julistaa juomalakon. Lakkolaiset lupautuivat olemaan vuoden ajan nauttimatta minkäänlaisia väkijuomia.

Juomalakko levisi muutamassa päivässä ympäri maata. Oulussa alkoi juomalakko jo Kotkan kokousta seuraavana päivänä. Helsingissä, Turussa ja Tampereella julistettiin juomalakko alkaneeksi muutamaa päivää myöhemmin. Juomalakkoon laskettiin osallistuneen yli 70 000 ihmistä.

Juomalakkoliike sykähdytti myös työväenrunoilijoita. Syntyi suuret määrät juoppoutta vastustavia runoja ja lauluja.

Suomen vanhan työväenliikkeen eturivin lehtimies ja runoilija Edvard Valpas-Hänninen kirjoitti ”Väkijuomalakkolaisten marssin” sanat. Marssi päättyi dramaattiseen vetoomukseen:

Mutt´ ei katoo paha maasta

ellei lopu itse saasta.

Myrkky tuo

kuiluun luo,

ettei moista löyhkäis maa

himotettu käyttää saa.

Juomalakkoliikkeestä ei tullut pysyvää. Liike oli kuitenkin voimakas vastalause juoppoutta vastaan. Juomalakon alkuunpanijat saivat teostaan kiitokseksi suuret kunniamerkit. Juovutusjuomalakkoliikkeeseen liittyneet pitivät rinnassaan pientä nykyisiin pinsseihin verrattavaa juomalakkomerkkiä.

Kieltolaki eteni nihkeästi

Ensimmäinen yleinen juomalakkokokous pidettiin Tampereella marraskuussa 1898. Kokous julisti juomalakon tarkoituksena olevan yleisen kieltolain aikaansaamisen.

Kokouksessa käynnistettiin laaja nimienkeräyskampanja eli nykypäivän kansalaisaloite kieltolain säätämiseksi. Vuoden 1900 valtiopäiville jätettiin lähes 170 000 henkilön allekirjoittama adressi, jossa vaadittiin kieltolain säätämistä. Valtiopäivät jätti adressin huomioon ottamatta.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vaati niin ikään yleistä kieltolakia ”väkijuomain valmistamisen ja kaupan suhteen” vuoden 1903 Forssan puoluekokouksen ohjelmassaan.

Kieltolaki säädettiinkin yksimielisesti heti ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan kokoonnuttua vuonna 1907. Lain olisi pitänyt astua voimaan vuonna 1909, mutta korkea virkamiehistö esitteli sen keisarille hylkäävän lausuman kanssa eli kieltolaki jäi vahvistamatta.

Eduskunta päätti toistamiseen kieltolaista vuonna 1909. Kun tämänkin lain voimaansaattamista jarrutettiin, jätti sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä vuonna 1914 valtiopäivillä anomusehdotuksen, jossa anottiin keisaria ryhtymään toimiin kieltolain säätämiseksi. Anomus ei johtanut toimenpiteisiin.

Maaliskuun vallankumouksen jälkeen Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti lopulta Suomen kieltolain vuoden 1917 toukokuussa. Laki määrättiin tulemaan voimaan vuonna 1919. Suomi itsenäistyi joulukuussa 1917. Eduskunta ei kumonnut Venäjän väliaikaisen hallituksen päätöstä. Niinpä kieltolaki astui voimaan vuoden 1919 kesäkuun alussa.

Lähteet: Reijo Ahtokari: Pirtua, pirtua - Kieltolaki Suomessa 1.6.1919 - 5.4.1931, Helena Honka-Hallila: Työväen raittiusliike sata vuotta: hyvien elämäntapojen jäljillä, Viljo Hytönen: Suomen raittiusliikkeen historia, Ilkka Mäntylä: Viinissä totuus, Jonna Pulkkinen: Kieltolaki, Kielletyn viinan historia

Raittiusliike aloitti kohtuudesta – kansa piti kahdeksan ryypyn rajoitusta kohtuuttomana

Ruotsin valtakunnassa viinan valmistusta ja myyntiä ryhdyttiin säännöstelemään eri tavoin jo 1600-luvulla.

Venäjän osaksi joutuneessa Suomessa raittiusliike alkoi nostaa päätään 1800-luvulla. Raittiusliikkeen alkuvaiheissa ei päämääränä ollut täysi raittius vaan kohtuus.

Kohtuullisia rajoja pidettiin kohtuuttomina

Pioneerityötä kohtuuden saralla teki Kajaanissa 1830-luvulla lääkärinä toiminut Elias Lönnrot, joka oli huolissaan viinan kohtuuttomasta käytöstä. Hän perusti vuonna 1834 Kohtuuden Ystävien Seuran.

Seuran jäsenille hän asetti ”kohtuulliset rajat”: jäsenet saivat nauttia kolme ruokaryyppyä aterialla. Milloin tarjolla oli kalaa, sai ottaa vielä yhden lisäryypyn. Aamuisin sai ottaa yhden ryypyn. Mikäli halusi, voi kello 11 ja kello 18 ottaa ryypyt. Iltaa sai piristää kahdella totilla. Kolmannenkin totin sai ottaa, mutta se oli nautittava sokeripalan kanssa. Oluen ja viinin nauttimiselle Lönnrot ei asettanut rajoja.

– Näillä kohtuullisilla vaatimuksilla toivon saavani raittiusseuran käyntiin, kirjoitti Lönnrot eräälle ystävälleen.

Seura ei menestynyt. Aikalaiset tuntuivat kokeneen Lönnrotin ”kohtuulliset” vaatimukset kohtuuttomiksi.

Turmiolan Tommista tuli käsite

Samoihin aikoihin julkaisi viinan kiroista saarnannut raittiusasiain edelläkävijä pappismies Henrik Renqvist Helsingissä raittiuskirjasen Viinan kauhistus.

Kajaanin hankkeen jälkeen Lönnrot oli mukana senaattori J. V. Snellmanin kanssa perustamassa vuonna 1853 Raittiuskirjasten toimikuntaa, joka oli varsinaisten raittiusseurojen edeltäjä. Toimikunta pyrki vähentämään viinan kulutusta valistuksen keinoin. Kohteena oli maaseudun rahvas ja sen ylenmääräinen paloviinan käyttö.

Toimikunta julkaisi vuonna 1856 Turmiolan Tommin elämäkerta -kirjasen. Kahdeksalla kuvataululla näytettiin, miten viina vie miehen. Rahaa viinaan vaativa Tommi lyö pullolla vaimonsa kuoliaaksi lapsien parkuessa ympärillä. Kuvasarjan lopussa Tommi istuu kahleissa vankityrmässä.

– Jo teki tekonsa viina. Otti mielen miehen päästä. Raudat jalkahan rakenti, kuvateksti valisti.

Kuvataulut jäivät elämään ikonisina kuvina, ja Turmiolan Tommista tuli käsite.

Säätyläispiireissä ajettiin raittiutta

Kohtuuden Ystävät perustettiin Raittiuskirjasten toimikunnan tilalle vuonna 1860. Yksi keskeisistä tavoitteista oli paloviinan kotipolton kieltäminen. Näin tapahtuikin vuonna 1866 talonpoikaissäädyn ankarasta vastustuksesta huolimatta.

Kohtuuden Ystävät muutti nimensä Raittiuden Ystäviksi vuonna 1884. Tavoitteeksi asetettiin täysraittius ja kieltolaki. Vuosikymmenen lopulla yhdistykset järjestäytyivät maanlaajuiseksi raittiuskeskusjärjestöksi.

Ensimmäiset täydellisen raittiuden periaatteelle pohjanneet yhdistykset perustettiin 1870-luvulla Vaasaan ja Pietarsaareen. Yhdistykset olivat säätyläispiireistä lähtöisin.

Myös säätyläisnaiset ryhtyivät ajamaan raittiusasiaa. Muun muassa kirjailija Minna Canth oli keskeisesti mukana, kun naiset luovuttivat vuonna 1876 Suomen kenraalikuveröörille adressin, jossa vaadittiin alkoholituotannon jyrkkää rajoittamista, koska ”väkeväin juomain tulva oli syössyt turmioon isänmaamme”.

Suomen suurin kansanliike

Raittiusliike oli jäsenmäärältään suurin kansanliike Suomessa 1890-luvun puoliväliin saakka, jolloin nuorisoseuraliike ohitti sen. Molemmissa järjestöissä oli lähes 10 000 jäsentä.

Raittiusliikkeen jäsenmäärä saavutti huippunsa vuonna 1905, jolloin jäseniä oli noin 40 000. Tähän aikaan yhtenäinen raittiusliike jakaantui, kun Raittiuden Ystävistä eronneet ruotsinkieliset perustivat oman keskusjärjestönsä.

Raittiusaate vaikutti voimallisesti myös työväenliikkeen piirissä. Työväen raittiusliike piti kamppailua juoppoutta vastaan osana luokkataistelua. Työväentaloja siivottiin alkoholin myynnistä ja anniskelusta. Vaatimus kieltolain säätämisestä oli kirjattu työväenpuolueen puolueohjelmaan.

Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto perustettiin vuonna 1914 osan Raittiuden Ystä­vien jäsenistöstä siirtyessä uuteen liittoon.

Kun alkoholimyynnin täyskielto näytti mahdottomalta saavuttaa säätyvaltiopäivillä, raittiusväki ajoi ensisijaisesti alkoholin kunnallisen kielto-oikeuden oikeuttavan lain säätämistä. Raittiuden Ystävät teki tätä koskevan esityksen vuonna 1904, mutta esityksen antaminen valtiopäiville raukesi, kun yleinen mielipide oli kääntynyt kannattamaan yleistä väkijuomakieltoa eli kieltolakia.

Kieltolaista tuli kiertolaki – ihmiset humaltuivat entistä rajummin, kun miedoista alkoholijuomista siirryttiin pirtuun

Kieltolaki astui voimaan Suomessa sata vuotta sitten 1. päivänä kesäkuuta vuonna 1919.

Laki kielsi yli kaksi prosenttia alkoholia sisältävien aineiden nauttimisen, valmistuksen, maahantuonnin, myynnin, kuljetuksen, anniskelun ja varastossa pidon muissa kuin lääkinnällisissä, tieteellisissä tai teknillisissä tarkoituksissa. Lakia kovennettiin vuonna 1922. Pelkkä päihtyneenä esiintyminen julkisella paikalla toi sakkoja.

Pirtuemälaivat ankkurissa aluevesien ulkopuolella

Kieltolain tarkoituksena oli raitistaa Suomi, mutta lain vaikutus oli täysin päin vastainen: säädettiin kieltolaki, mutta saatiin kiertolaki. Laki johti laajaan pontikan kotipolttoon, mutta vielä laajempaan pirtun salakuljetukseen. Ihmiset humaltuivat entistä rajummin, kun miedoista alkoholijuomista siirryttiin pirtun juomiseen.

Spriitä tulvi Saksasta, Puolasta ja Virosta, jonka spriituotannosta kolmanneksen arvioitiin salakuljetetun Suomeen.

Suuret pirtulaivat saapuivat Suomen aluevesien tuntumaan. Pirtulaiva saattoi purjehtia Puolan ja Saksan lisäksi Romanian, Unkarin, Tshekkoslovakian, Chilen tai Persian lipun alla. Kesällä 1926 Suomenlahdella kellui 30 pirtulaivaa. Pirtuemälaivoista pirtukanisterit salakuljetettiin pienillä aluksilla maihin.

Tullilaitos oli täysin alakynnessä vähäisellä hidaskulkuisella kalustollaan salakuljettajien pikamoottoriveneitä vastaan. Salakuljettajat hankkivat yhä nopeampia ja suurempia aluksia, jotka olivat varustettuja aseilla, valonheittimillä, radioilla ja muilla teknisillä apuvälineillä.

Vuonna 1930 muodostettiin merivartiosto, johon siirrettiin henkilöstöä tullista ja laivastosta. Merivartiosto ei kuitenkaan saanut kipeästi kaipaamiaan nopeakulkuisia partioveneitä.

Rikostuomioiden määrä räjähti

Laitonta viinaa juotiin enemmän kuin laillista viinaa ennen kieltolakia. Salakuljetettua viinaa virtasi maahan niin paljon, että sen hinta kääntyi laskuun. Vuonna 1930 takavarikoidun miljoonan spriilitran arvioitiin olleen vain kymmenesosa salakuljetetun viinan kokonaismäärästä.

Kieltolain 10-vuotispäivänä 1929 voitiin vain todeta, että raittiustilanne oli kieltolain säätämisen jälkeen vuosi vuodelta pahentunut.

Vuonna 1923 juopumusrikoksista tuomittiin yli 50 000 henkilöä, kun muunlaisista rikoksista annettiin 15 000 tuomiota. Vuonna 1930 sai jo yli satatuhatta henkilöä sakkotuomion juopumusrikoksesta. Varsinaisista kieltolakirikoksista annettiin 35 000 tuomiota.

Kieltolain purkaminen annettiin kansan tehtäväksi

Kieltolain synnyttämät haitat olivat räikeässä ristiriidassa lakiin asetettujen raittiustoiveiden kanssa. Yleinen lain kunnioittaminen höltyi, kun suuri osa kansasta suhtautui kieltolakiin välinpitämättömästi tai täysin kielteisesti. Valtio menetti lisäksi suuria summia saamatta jääneinä alkoholiveroina.

Kieltolain epäonnistuminen kävi vuosi vuodelta selvemmäksi. Raittiusliikkeen voima oli kuitenkin niin vahva, että eduskunta ei rohjennut päättää kieltolain kumoamisesta. Ratkaisuksi keksittiin neuvoa antava kansanäänestys.

Valittavana oli kolme vaihtoehtoa: kieltolaki säilytetään, vain miedot juomat sallitaan tai sekä miedot että vahvat alkoholijuomat laillistetaan. Vuoden 1931 joulukuussa järjestetyn kansanäänestyksen tulos oli yksiselitteisen selvä: kolmatta vaihtoehtoa eli kieltolain kumoamista kannatti 70,6 prosenttia äänestäneistä. Kieltolain säilyttämistä halusi vain joka neljäs. Äänestysprosentti oli tosin vain runsaat 44 prosenttia.

Ylimääräisille valtiopäiville kutsuttu eduskunta kumosi kieltolain äänin 120-45. Maaliskuussa 1932 eduskunta hyväksyi selvällä enemmistöllä uuden väkijuomalain.

Viinakaupat avattiin vuoden 1932 huhtikuun 5. päivänä kello 10, josta muodostui historiallista ajankohtaa kuvaava numerosarja 543210. Samalla Suomi siirtyi viinamonopolin, sääntelyn ja valvonnan aikaan.

Apteekit herrasväen alkoina – reseptiä vastaan tarjolla oli laaja valikoima väkijuomia

Kieltolain aikana tavallinen kansa joi pontikkaa tai salakuljetettua spriitä.

Herrasväki hyödynsi laissa ollutta aukkoa: jalostetuimmilla juomilla katsottiin olevan lääketieteellistä merkitystä, joten ne kuuluivat apteekkien myyntivalikoimiin.

Apteekeista tulikin varsin pian paremman väen alkoja. He saivat suhteittensa ja tuttavuuksiensa sekä ymmärtäväisen lääkärin avulla viinoja ja viinejä entiseen tapaan koko kieltolakikauden. Yskä, verenvähyys tai sydämentykytys riitti reseptin saamiseen apteekissa asiointiin.

Apteekkialkojen alku oli tosin vaatimaton. Vuonna 1920 tarjolla oli vain yhtä lajia konjakkia sekä Bordeaux-viiniä. Konjakkia myytiin lääkekonjakkina ja viiniä lääkeviininä.

Valikoima monipuolistui kuitenkin nopeasti. Neljä vuotta myöhemmin tarjolla oli jo 129 nimikettä. Punaisia ja valkoisia laatuviinejä sekä kuohuviinejä oli kymmentä eri lajia. Viskejä oli yhdeksää eri lajia.

Liharuuan kanssa sopi valita vaikkapa ranskalaista Gruaud-Larose-Sarget -vuosikertapunaviiniä ja kalan kanssa esimerkiksi kuivaa valkoista Grand vin de Graves Olivier -bordeauxviiniä.

Apteekin valikoima veti vertoja pienelle Alkolle

Viimeisenä kieltolakivuonna 1931 hyvin varustetun apteekin juomavalikoima ylitti useimman nykypäivän pienehkön Alkon tarjonnan. Konjakkeja oli valittavana 30 eri lajia, viskejä ”vain” kymmenen. Muita väkeviä viinoja oli sen sijaan 41 eri laatua. Mietoja viinejä löytyi 33 lajia.

Apteekkikauppa kävi hyvin. Vuonna 1927 apteekeille (ja edelleen asiakkaille) myytiin valtion välityksellä sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna melkein 1,3 miljoonaa litraa erilaisia väkijuomia.

Apteekkien alkoholin myynti oli vain yksi esimerkki kieltolakivuosina kukoistaneesta kaksinaismoraalista.

Professori, kirjailija Ilmari Turja kertoo havahtuneensa rehottavaan kaksinaismoraaliin ollessaan nuorena tuomarina istumassa käräjiä. Häntä hävetti, kun vanhemmat tuomarit, jotka iltaisin humalapäissään putoilivat tuolilta, jakoivat seuraavana aamuna krapulaisina ankaria tuomioita pontikankeittäjille ja pirtunmyyjille.

Kaksinaismoraali ylsi valtiovallan huipulle asti.

J. K. Paasikivi on muistellut tapausta vuodelta 1923, jolloin Suomessa vieraili korkea-arvoinen saksalainen pappismies.

Vieras ihmetteli, kuinka aterialla tarjottiin viiniä, vaikka maassa vallitsi kieltolaki. Pappismiestä valistettiin, että kyseessä olivat vanhat varastot.

Vierasta kuitenkin hämmästytti, kun tarjolla oli vuoden 1920 laatuviinejä, vaikka kieltolaki oli ollut voimassa vuodesta 1919 lähtien.

– Herra prelaatti, olette teologi ja sen tähden ymmärrätte, että maailmassa on paljon asioita, joita ei voi ihmisjärjellä käsittää, oli Paasikivi vastannut prelaatin ihmettelyyn.