Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta epäiltyä 29-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi – kolme muuta pidätettyä vapautetaan

Yhtä Joensuun Kiihtelysvaaran kirkon polttamisesta epäiltyä vaaditaan tänään vangittavaksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä. Epäiltynä rikosnimikkeenä on törkeä vahingonteko.

Vangittavaksi vaaditaan 29-vuotiasta miestä. Poliisi kertoo, että kolme muuta pidätettyä vapautetaan. Myös kolme muuta ovat poliisin mukaan edelleen rikoksesta epäiltynä, ja epäiltyjen asemaa arvioidaan tutkinnanjohtaja Simo Hämäläisen mukaan uudestaan tutkinnan edetessä.

Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut puukirkko tuhoutui tulipalossa maan tasalle sunnuntaiaamuna.

– Näin nopeassa aikataulussa motiivin tyyppisiä asioita ei vielä olla selvitetty, Hämäläinen sanoo.

Poliisi ilmoitti aiemmin, että tapahtumapaikkatutkinnassa on käytetty kahta poliisin palokoiraa, jotka tekivät ilmaisuja kirkon raunioissa. Poliisin mukaan ilmaisut viittaavat siihen, että kirkon sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä. Koirien ilmaisemisista kohdista on otettu näytteitä laboratoriotutkintaa varten.

Teknistä tutkintaa on Hämäläisen mukaan tehty tiivisti ja tutkintaa jatketaan edelleen.

Vangitsemisistunto järjestetään kahdelta iltapäivällä.